Grupa Muszkieterów w 2020 roku wypracowała wzrost obrotów o 2,3 proc.

Prezes GK Specjał: Zapraszamy firmy do projektu "Partnerstwo dla handlu"

Przychody pionu rolno-spożywczego AgroMousquetaires, na poziomie 4,2 miliarda euro, zwiększyły całkowity obrót Grupy w 2020 roku do 46,3 miliarda euro. Grupę Muszkieterów w Europie tworzy ponad 3 000 niezależnych przedsiębiorców i 150 000 pracowników, a także blisko 4 000 punktów sprzedaży.

– Wyjątkowy 2020 rok był dla szyldów Grupy Muszkieterów okresem bezprecedensowego przyspieszenia działań. Ponownie dowiedziono użyteczności społecznej sieci handlowych. W ciągu tego roku wiele prac zostało zintensyfikowanych, osiągając tempo, które jeszcze rok temu było nie do pomyślenia. Mowa tutaj m.in. o imponującym postępie w zakresie e-commerce, silniejszym przywiązaniu do handlu lokalnego oraz do budowania bliskich relacji z klientem, rosnących wymaganiach w zakresie CSR czy nowych oczekiwaniach dotyczących siły nabywczej – komentuje Didier Duhaupand, Prezes Grupy Muszkieterów.

– We wszystkich tych obszarach przedsiębiorcy Grupy Muszkieterów przyspieszyli prace rozpoczęte kilka lat temu, wykazując się elastycznością i solidarnością. Świadczy o tym wzrost udziałów w rynku naszych szyldów branży spożywczej oraz dom i ogród. W 2021 roku będziemy wzmacniać te działania, odpowiadając w możliwie jak największym stopniu na oczekiwania konsumentów dotkniętych pandemią – dodaje.

Wzrosty obrotów Intermarché i Netto w Europie

Łączne obroty sieci Intermarché w Belgii, Francji, Polsce oraz Portugalii, a także Netto we Francji, wyniosły w 2020 roku 37,8 miliarda euro.

We Francji, pod koniec grudnia udziały Intermarché i Netto w rynku FMCG oraz świeżych produktów działów samoobsługowych wyniosły łącznie 15,7 proc. w skali roku, notując wzrost o 0,7 pkt. Z kolei ich obroty kształtowały się na poziomie 33,9 miliarda euro, z czego obroty sieci Intermarché wyniosły 32,5 miliarda euro (wzrost o 1,4 proc.), a Netto 1,4 miliarda euro (wzrost o 7,3 proc.).

W 2020 roku kluczowe było przyspieszenie rozwoju usługi e-commerce. Dzięki sieci 1 495 punktów Intermarché Drive, udział w tym rynku wyniósł 10,2 proc., a obrót w sektorze e-commerce przekroczył miliard euro. Co więcej, rozwój sposobów dostawy umożliwił dotarcie do nowej grupy klientów.

Dobry rok dla Bricomarché, Bricoramy i Brico Cash

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl