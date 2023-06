Dokładamy wszelkich starań, by możliwie szybko dostosować się do wymagań związanych z wdrożeniem systemu kaucyjnego w Polsce - mówi Bartłomiej Tarłowski, Menadżer ds. rozwoju franczyzy i komunikacji korporacyjnej, Grupa Muszkieterów.

Grupa Muszkieterów: wdrożenie systemu kaucyjnego to dla nas duże wyzwanie, fot. shutterstock

System kaucyjny coraz bliżej

6 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego. Projekt musi być skierowany do trzymiesięcznej notyfikacji. Nie blokuje to jednak możliwości rozpoczęcia procedowania w Sejmie.

Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczana będzie kaucja w wysokości 50 gr. I to wszystko bez paragonu. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Grupa Muszkieterów przygląda się pracom nad kształtem systemu kaucyjnego

- Jako Grupa Muszkieterów wnikliwie przyglądamy się pracom nad kształtem systemu kaucyjnego w Polsce, a ostatnia decyzja Rady Ministrów w tej kwestii jest z naszej perspektywy ważnym krokiem w kierunku uporządkowania struktury recyklingowej w kraju - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Bartłomiej Tarłowski, Menadżer ds. rozwoju franczyzy i komunikacji korporacyjnej, Grupa Muszkieterów.

- Dokładamy wszelkich starań, by w ramach sieci Intermarché i Bricomarché możliwie szybko dostosować się do wymagań związanych z planowanym na 1 stycznia 2025 r. wdrożeniem systemu kaucyjnego w Polsce - tłumaczy.

- Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że są one dla nas dużym wyzwaniem, a samo włączenie do systemu opakowań po produktach mlecznych wzbudza nasze wątpliwości pod kątem bezpieczeństwa sanitarnego - dodaje.

- Liczymy na to, że ostateczny kształt systemu kaucyjnego w Polsce będzie z jednej strony czytelny i przyjazny dla konsumentów, z drugiej dostosowany do możliwości i specyfiki sieci handlowych - podkreśla Bartłomiej Tarłowski.

