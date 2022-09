Grupa Muszkieterów stawia na silny rozwój w Polsce. W tym celu stworzyła nowoczesne narzędzia rekrutacji, aby zachęcić potencjalnych franczyzobiorców do uruchomienia własnego biznesu w ramach marki Intermarché lub Bricomarché.

Marcin i Magdalena Dudka, Intermarche Słubice. Fot. mat. pras.

Grupa Muszkieterów startuje z nową platformą komunikacji modelu franczyzowego. Hasło przewodnie to „Odmień swoje życie”. Rozwiązanie ma zachęcić potencjalnych franczyzobiorców do uruchomienia własnego biznesu w ramach marki Intermarché lub Bricomarché. Platforma wystartuje 23 września.

Grupa Muszkieterów: Platforma

Prace nad platformą poprzedziły badania przeprowadzone w 2021 r., których celem była analiza bieżących trendów na rynku franczyzy, a także czynników, jakie wpływają na podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w jej ramach. Wynika z nich, że aż 70 proc. badanych myślało o założeniu własnej działalności gospodarczej, ale tylko 4 proc. odważyło się to zrobić. Przejście od idei do działania stanowi zatem dużą barierę, co Grupa Muszkieterów chce zmienić. Otwarciu platformy towarzyszyć będzie kampania „Chcesz odmienić swoje życie? A co się dla Ciebie liczy?”.

Platforma komunikacji naszych systemów franczyzowych to nie jest tylko działanie w sferze marketingu. To przede wszystkim zintegrowana koncepcja, która ma odsłonić wszystkie aspekty prowadzenia biznesu w ramach sieci Intermarché i Bricomarché, a także usprawnić, dzięki digitalizacji, cały proces rekrutacji. Pokażemy kandydatom pełen obraz korzyści, ale też i obowiązków oraz umożliwimy im weryfikację nabywanej wiedzy z wieloma przedsiębiorcami Grupy Muszkieterów. To właśnie licencjobiorcy wcielą się w rolę ambasadorów naszej franczyzy. Dzięki nowej platformie kandydaci chcący otworzyć sklep Intermarché i Bricomarché będą mogli w przystępny sposób dowiedzieć się, jak to zrobić i z czym wiąże się prowadzenie działalności handlowej w Grupie Muszkieterów Bartłomiej Tarłowski, Kierownik Działu Rekrutacji i Szkoleń Franczyzobiorców w Grupie Muszkieterów

Nowe kanały informacyjne

Od 23 września zainteresowani będą mieli do dyspozycji dwie strony internetowe, osobną dla modelu Intermarché (franczyza.intermarche.pl) i dedykowaną dla systemu Bricomarché (franczyza.bricomarche.pl). Z każdej z nich będą mogli pozyskać niezbędne informacje na temat procesu rekrutacji, szkoleń, ale też założeń biznesowych, zakresu wsparcia czy wartości, jakimi kieruje się Grupa.

Ważną część stanowić będzie rubryka wiedzy o franczyzie. Zainteresowani znajdą listę sklepów do przejęcia oraz aktualności na temat każdej z sieci. Większość treści użytkownicy będą mogli odsłuchać w formie podcastów. Formularz będzie bezpośrednio powiązany z portalem kandydata, za pośrednictwem którego potencjalni przedsiębiorcy będą uczestniczyć w rekrutacji.

Nasza Grupa zrzesza blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców. Naszą komunikację będziemy opierać na ich historiach, potwierdzających, że współpraca z nami pozwala nie tylko zwiększać zyski, lecz także osiągnąć poczucie niezależności, umożliwiając realizację aspiracji biznesowych oraz rozwoju jako przedsiębiorcy - mówi Marek Sawa, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Muszkieterów, właściciel dwóch supermarketów Bricomarché.

Digitalizacja procesu rekrutacji

Wraz z nową platformą komunikacji Grupa Muszkieterów dokonuje digitalizacji procesu rekrutacji i wprowadza portal kandydata. Jest to narzędzie, które umożliwi przyszłym franczyzobiorcom łatwe przejście przez cały proces rekrutacji, w tym przekazywanie niezbędnych informacji i dokumentów, planowanie spotkań i staży w sklepach oraz całościową komunikację z Działem Rekrutacji. Jednocześnie usprawni też pracę rekruterów, dzięki gromadzeniu potrzebnych informacji o kandydatach w formie cyfrowej i w jednym miejscu. Wszystkie czynności w aplikacji mogą odbywać się zarówno z poziomu komputera, jak i urządzenia mobilnego.

Zmiany dokumentów prawnych

Uruchomienie portalu kandydata oraz nowej platformy komunikacji to nie wszystkie zmiany, jakie wdrożono. Grupa Muszkieterów wprowadza także nowy dokument potwierdzający wolę nawiązania współpracy – czyli List intencyjny. Dokument zastąpił dotychczasową umowę członkowską, i poza oficjalnym zatwierdzeniem członkostwa kandydata, pełni funkcję informacyjną – zawiera pakiet podstawowych danych o Grupie Muszkieterów, a także precyzuje główne prawa i obowiązki obu stron.

