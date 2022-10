Grupa Orlen rozpoczęła rebranding i włączanie stacji paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży

Autor: PAP

Data: 04-10-2022, 16:25

Grupa Orlen rozpoczęła proces rebrandingu i włączania stacji paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży - podał PKN Orlen we wtorek. Koncern podkreślił, że w ramach połączenia obu firm sieć Grupy Orlen w Polsce powiększy się do ponad 1900 stacji, a za granicą do blisko 1300 obiektów.

Orlen włącza stacje paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży /fot. ptwp