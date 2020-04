Grupa Orlen wsparła Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu darowizną wartą 347 tys. zł

Domy pomocy społecznej w Kaliszu, Psarach i w Pleszewie znalazły się na liście 21 placówek, do których trafi sprzęt ochrony osobistej kupiony i za pieniądze Grupy Orlen.

Ośrodek w Kaliszu otrzymał już darowiznę wartą ponad 347 tys. zł. Dostarczono tam maski ochronne, rękawice, kombinezony, gogle i płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

"Domy pomocy społecznej są placówkami najbardziej narażonymi na zakażenie koronawirusem. Ich trudna sytuacja wymaga więc szybkich i zdecydowanych działań. Dlatego naszą pomoc kierujemy również do nich poprzez zapewnienie środków higieny i ochrony. To także wsparcie dla służb medycznych, które dbają o zdrowie i życie podopiecznych domów pomocy społecznej. Chcemy, by wszyscy czuli się bezpiecznie" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Orlen na ten cel przeznaczył łącznie 4 mln zł.