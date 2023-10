Grupa Pepco chce odbudować rentowność podstawowej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej. Planuje także otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów w roku obrotowym 2023/2024.

Grupa Pepco planuje odbudować rentowność

18 października Grupa Pepco przedstawiła nowe informacje dotyczące strategii grupy, obejmujące kluczowe obszary, na których grupa skupi się w najbliższym czasie.

Głównymi czynnikami na jakich zamierza skupić się Pepco to odbudowa rentowności podstawowej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej oraz bardziej zdyscyplinowane podejście do wzrostu i nakładów inwestycyjnych w ramach całej grupy, w tym: bardziej ukierunkowane podejście w zakresie otwierania nowych sklepów na istniejących rynkach, z planami otwarcia co najmniej 400 nowych sklepów w całej grupie w roku obrotowym 2023/2024 (wobec 668 w roku obrotowym 2022/2023). Spółka liczy na poprawę w zakresie generowania gotówki z bieżącej działalności.

Skoncentrowanie działalności Dealz w Polsce

Wśród założeń strategicznych jest też skoncentrowanie działalności Dealz w Polsce oraz strategiczna ocena pozycji tej marki w grupie, a także przyspieszenie transformacji w kierunku ujednolicenia działalności grupy i oferty dla klientów.

