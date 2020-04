Grupa Specjał zwiększa obroty i inwestuje w magazyn

Inwestycja w nową lokalizację to realizacja polityki mającej na celu zwiększenia możliwości logistycznych, a przez to rentowności poszczególnych lokalizacji centrów logistycznych Specjał. Dnia 24 kwietnia 2020 r. Specjał o/Kędzierzyn przenosi się do nowego magazynu w Krapkowicach o powierzchni ponad 5000 m.kw. Nowy adres oddziału 47-303 Krapkowice, ul Kilińskiego1.

Przeprowadzka pozwala zwiększyć możliwości dot. poszerzenia oferty oddziału o nowe kategorie: kasze, ryże, makarony, wody, soki, zwiększona zostanie też liczba indeksów do około 6000. Oddział liczy 50 osób w tym 6 przedstawicieli handlowych. Specjał konsekwentnie realizuje strategię rozwoju grupy. W ślad za rozwojem części dystrybucyjnej dynamicznie rozwija się franczyza spółki PSH Nasz Sklep, Livio oraz Rabat Detal w sumie Sieci franczyzowe Specjał liczą już 8933 sklepy z obrotami łącznie za 2019 r. – 11,2 mld złotych.