Grupa Żabka wspólnie z Kozminski Business Hub – organizacją zajmującą się poszukiwaniem i wspieraniem startupów przy Akademii Leona Koźmińskiego – uruchamia drugą edycję programu akceleracyjnego. Startup Impact Program skierowany jest do młodych przedsiębiorstw, których celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na otoczenie, czyli działających na rzecz ekologii, zdrowia czy przedsiębiorczości.

Żabka poszukuje startupów/ fot. mat. prasowe

W programie mogą wziąć udział startupy, których rozwiązania dotyczą czterech obszarów: Zmniejszanie śladu środowiskowego, Opakowania przyszłości, Rozwój przedsiębiorczości oraz Dobrostan i równe szanse. Twórcy, którzy zakwalifikują się do finału drugiej edycji programu, zostaną zaproszeni do dalszej współpracy z ekspertami Kozminski Business Hub oraz Grupy Żabka. Udział w akceleracji to także szansa na współpracę ze wszystkimi podmiotami Grupy oraz możliwość przetestowania swoich rozwiązań w najszybciej rozwijającej się sieci sklepów convenience w Polsce.

Żabka poszukuje startupów

- Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań dających nowe perspektywy rozwoju dla całej Grupy Żabka. Chcemy współpracować z najlepszymi z najlepszych. Dlatego wspólnie z Kozminski Business Hub uruchomiliśmy drugą edycję Startup Impact Program, by poznać najciekawsze inicjatywy wpisujące się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Żabka. Zapraszamy do udziału startupy, które mają już prototyp swoich usług lub produktów oraz mają określoną grupę docelową i wiedzą do kogo chcą kierować swoją komunikację – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio, Grupa Żabka.

Cztery obszary do zagospodarowania

W kategorii Zmniejszanie śladu środowiskowego poszukiwane są rozwiązania na rzecz przechwytywania i neutralizacji dwutlenku węgla z powietrza oraz zwiększające efektywność energetyczną. Do tej kategorii można także zgłaszać projekty z zakresu innowacyjnego i niskoemisyjnego chłodnictwa produktów żywnościowych oraz innowacyjne metody ograniczania marnowania żywności w łańcuchu wartości. W ramach obszaru Opakowania przyszłości poszukiwane są alternatywy dla tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu lub kompostowania, z których można wyprodukować opakowania produktów spożywczych.

Innowacyjne projekty w zakresie obszaru Rozwój przedsiębiorczości powinny kłaść nacisk na rozwój umiejętności i kompetencji przedsiębiorców na rzecz nowoczesnej gospodarki. Z kolei w kategorii Dobrostan i równe szanse pożądane są projekty poprawiające samopoczucie dzieci i młodzieży, ze szczególnym naciskiem na zdrowie psychiczne i równowagę emocjonalną, a także rozwiązania ułatwiające usamodzielnienie się i start na rynku pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Na czym polega pozytywny wpływ?

- W obecnej edycji więcej uwagi poświęcimy mierzeniu, zarządzaniu i komunikowaniu pozytywnego wpływu. Takie informacje są istotne dla inwestorów i największych klientów korporacyjnych. Wyróżnione w programie startupy dostaną szczegółowe, wspólnie wypracowane raporty wpływu, które z pewnością przyciągną do nich inwestorów impaktowych, umożliwiając szybki rozwój. Dziś już wiemy, że przyszłość świata zależy przede wszystkim od tego, czy założyciele i założycielki startupów wezmą za nią odpowiedzialność. Czekamy na tych, którzy mają potrzebne do tego talenty, pasję i doświadczenie. W ekosystemie pozytywnego wpływu zrobimy wszystko, by te najbardziej wyczekiwane pomysły można było wcielić w życie. Dla dobra nas wszystkich – podkreśla prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego.

