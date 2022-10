Grupa Żabka uruchomiła program akceleracyjny Foodtech Lab. Projekt skierowany jest do startupów z całej Europy, a najbardziej innowacyjne firmy będą mogły zrealizować pilotażowe wdrożenia swoich rozwiązań w ramach ekosystemu Grupy Żabka.

Grupa Żabka chce budować partnerstwa na rzecz pozytywnej zmiany oraz wspierać innowacyjność, dlatego aktywnie poszukuje partnerów oferujących rozwiązania wspierające transformację ekosystemu convenience. Robi to poprzez Venture Studio, które działa w jej ramach, i poszukuje rozwiązań dających nowe perspektywy rozwoju dla całej Grupy Żabka.

Venture Studio wyszukuje startupy w oparciu o bieżące potrzeby biznesu, ale również na podstawie trendów i insightów konsumenckich. Pomagają w tym programy akceleracyjne - 18 października wystartował Foodtech Lab, kolejna po Startup Impact Program i Żabka Future Lab inicjatywa skierowana do młodych przedsiębiorstw.

- Prowadzenie zdrowego i zrównoważonego styl życia, zapobieganie marnotrawieniu żywności czy optymalne wykorzystanie zasobów, to wyzwania wpisujące się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka. Dlatego powołaliśmy program akceleracyjny Foodtech Lab, aby dać szansę twórcom takich rozwiązań na rozwój swoich produktów lub usług w ekosystemie Grupy. Chcemy, by wspólnie z nami ułatwiali klientom zmianę codziennych nawyków na lepsze – mówi Karol Gajewicz Head of Venture Studio, Grupa Żabka.

Które obszary działalności startupów obejmuje program?

Do programu mogą się zgłaszać startupy oferujące rozwiązania takie jak:

Innowacyjne produkty spożywcze - Nowe produkty spożywcze wykorzystujące innowacyjne składniki i źródła białka

Alternatywne źródła białka - Zamienniki roślinne, białka pochodzące z fermentacji, mikroorganizmów i insektów

Lab-grown meat - Mięso in vitro, mięso hodowane, mięso wolne od okrucieństwa, inżynieria tkanek

Żywność funkcjonalna - Produkty wzbogacone o innowacyjne, funkcjonalne składniki

Opakowania - Rozwiązania wspierające recykling i wielorazowość, opakowania inteligentne i ekologiczne

Zarządzenie marnotrawstwem żywności - Zarządzanie i przetwarzanie odpadów, monitorowanie terminów przydatności

Technologie przetwarzania żywności - Innowacyjne rozwiązania technologiczne w przetwarzaniu żywności

Produkcja żywności - Innowacyjne rozwiązania technologiczne w produkcji żywności

Aplikacje konsumenckie - Aplikacje modyfikujące sposób interakcji konsumentów z branżą spożywczą

Jakie są korzyści ze współpracy?

Grupa Żabka oferuje możliwość wdrożenia produktu lub rozwiązania na dużą skalę, dzięki sile ekosystemu, który tworzy. Dla najlepszych startupów, które Grupa zaprosi do współpracy, przewidziane są testy konsumenckie, komercyjny pilotaż, a nawet wsparcie finansowe na dalszy rozwój. Dodatkowo startupy mogą liczyć na dostęp do laboratorium sensorycznego, wsparcie eksperckie oraz liczne okazje do nawiązywania kluczowych w tej branży relacji.

Zgłoszenia do programu można wysyłać do 30 listopada na stronie foodtechlabprogram.com.

Jak powstała Grupa Żabka?

Grupa Żabka została utworzona na początku 2021 roku i w jej obrębie funkcjonują: Żabka Polska – największa jednostka biznesowa, skupiająca obszar handlowy, Żabka Future – odpowiedzialna za nowe inwestycje, rozwój biznesu i narzędzi technologicznych oraz Przywództwo Strategiczne – trzy zespoły odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków rozwoju całej Grupy poprzez budowanie strategii konsumenckich, personalnych i finansowych.

W skład Grupy Żabka wchodzą także firma Maczfit, lider rynku cateringu dietetycznego w Polsce oraz Dietly.pl, wiodąca platforma e-commerce w tym segmencie. Celem Grupy jest tworzenie i łączenie wygodnych i odpowiedzialnych rozwiązań w obszarze convenience, które ułatwiają klientom codzienne życie. Działania w obszarze społecznej i środowiskowej odpowiedzialności Grupa rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową. W ramach strategii odpowiedzialności Grupa Żabka podjęła się zobowiązań m.in. w zakresie dobrego

żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz dekarbonizacji i cyrkularności.

