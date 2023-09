Przedstawiciele sieci Carrefour Polska złożyli do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych - informuje sieć w komunikacie prasowym.

Zwolnienia grupowe w dużej sieci handlowej/fot. shutterstock

13 września 2023 r. Carrefour Polska złożył do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Zwolnienia obejmą do 200 osób i dotkną zarówno zatrudnionych w centrali firmy jak i pracowników sklepów.

Na razie trwają konsultacje z organizacjami związkowymi.

Zwolnienia grupowe w Carrefour Polska

Carrefour Polska zapewnia w informacji prasowej przesłanej do naszej redakcji, że konsekwentnie realizuje założenia strategii "Carrefour 2026", która w listopadzie 2022 roku została ogłoszona przez Grupę Carrefour. "Jednym z jej głównych celów jest wdrożenie nowej, prostszej i bardziej wydajnej organizacji, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności całej Grupy".

- Budując firmę przyszłości, Carrefour na poziomie całej Grupy wprowadza szereg innowacji m.in. w zakresie przeprojektowania procesów operacyjnych, a także upraszczania swojej organizacji. Przekłada się to na konkretne działania i projekty na poziomie Grupy, m.in. zwiększenie synergii funkcji wsparcia w całej Grupie i stworzenie europejskich centrów eksperckich, masyfikację zakupów niehandlowych (w skali europejskiej) i stworzenie centrów zakupowych, połączenie negocjacji produktów i zakupów niehandlowych (w skali europejskiej), czy utworzenie joint venture Unlimitail ze spółką Publicis, aby wspólnie stać się liderem w segmencie Retail Media w Europie.

W ramach prowadzonej transformacji biznesowej, również Carrefour Polska dostosowuje swoje struktury do nowego modelu operacyjnego Grupy - zarówno w centrali, jak i w sklepach. W ramach projektu transformacji europejskich central Grupy Carrefour rozpoczynamy dokonywanie zmian w naszej centrali. Wdrożenie nowego, bardziej efektywnego modelu operacyjnego poprzez uproszczenia, wspólne prowadzenie określonych działań i cyfryzację pozwoli na jeszcze większe skoncentrowanie się poszczególnych krajów na rozwoju oraz zapewnieniu doskonałości handlowej i operacyjnej. Większa współpraca w zakresie działań prowadzonych na poziomie Grupy w Europie ma na celu uzyskanie efektu skali i wspólnego wykorzystania umiejętności, w szczególności poprzez utworzenie centrów eksperckich. Dostosowujemy również stan zatrudnienia w naszych sklepach do wolumenów sprzedaży i tym samym odpowiadamy na wymogi związane z realizacją celów budżetowych na obecny rok - informują przedstawiciele sieci.

- W związku z powyższymi powodami w najbliższym czasie dojdzie w naszej sieci do zmniejszenia zatrudnienia, gdyż nie będziemy w stanie zaoferować wszystkim pracownikom centrali firmy i sklepów pracy w nowych strukturach lub też nie wszyscy pracownicy wyrażą zgodę na zawarcie porozumień dostosowujących warunki pracy tych osób do nowej struktury organizacyjnej w centrali. Z uwagi na fakt, iż jesteśmy obecnie jednym pracodawcą zarówno dla pracowników centrali, jak również pracowników w sklepach będziemy zobligowani przepisami prawa do przeprowadzenia powyższych zmian w procedurze zwolnień grupowych - czytamy w komunikacie.

Jak informuje koncern: "większa współpraca w zakresie działań prowadzonych na poziomie Grupy w Europie ma na celu uzyskanie efektu skali i wspólnego wykorzystania umiejętności, w szczególności poprzez utworzenie centrów eksperckich". "Dostosowujemy również stan zatrudnienia w naszych sklepach do wolumenów sprzedaży i tym samym odpowiadamy na wymogi związane z realizacją celów budżetowych na obecny rok".

Jako pierwszy o planowanych zwolnieniach napisał branżowy portal dlahandlu.pl.

Zgodnie z przepisami, powyższe zmiany zostaną przeprowadzone w procedurze zwolnień grupowych. "Dlatego w dniu 13 września 2023 roku złożyliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, które obejmą w skali całej firmy maksymalnie 200 osób" - przekazali przedstawiciele Carrefour Polska.

"Poinformowaliśmy również organizacje związkowe, z którymi prowadzimy obecnie proces konsultacji w tym zakresie. Dotyczy on m.in. warunków odejść z firmy pracowników objętych procedurą zwolnień grupowych i świadczeń dla tych pracowników" - informuje Carrefour Polska.

