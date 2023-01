Jak poinformowała w piątek rawicka policja, do kradzieży doszło w czwartek. O pierwszym zdarzeniu, które miało miejsce ok. godz. 7 rano, poinformował policję jeden z pracowników ochrony miejscowego marketu. Podał, że dwaj nieznani mu mężczyźni, chwilę wcześniej wynieśli ze sklepu drogi alkohol.

Istniało duże prawdopodobieństwo, że złodzieje na tym nie zakończą swojej działalności. Ochroniarz powiadomił również swoich kolegów po fachu z sąsiednich marketów, by zwrócili uwagę na takich mężczyzn i okazało się, że to była dobra decyzja, ponieważ złodzieje poszli kraść do kolejnego sklepu

- podała policja.