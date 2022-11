Handel

Grzejniki, koce i... buty elektryczne. Oto hity sprzedaży w Empiku

Przygotowania do sezonu grzewczego to obecnie dominujący temat. Polacy już od września szykują się na spadek temperatur, co potwierdzają dane sprzedażowe Empik.com. Platforma zanotowała aż 10-krotny wzrost zainteresowania produktami z kategorii Ogrzewanie w porównaniu do ubiegłego roku. Największe wzrosty dotyczą grzejników, koców i poduszek elektrycznych, termowentylatorów, termoforów, a także… butów elektrycznych.

Empik notuje wzrosty sprzedaży produktów do ogrzewania /fot. Empik.com