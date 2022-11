W Północnej powstał właśnie pierwszy w Polsce sklep marki Gudi Home. To nowa sieć wielobranżowa non-food z produktami zawsze w niższych cenach. Za brandem, który ma ambitne plany rozwoju w kraju, stoją twórcy innej znanej sieci – Forpepe House.

Gudi Home debiutuje w Galerii Północnej /fot. mat.pras

Pierwszy sklep marki Gudi Home

– Debiut Gudi Home jest jednym z najważniejszych otwarć w tym roku w Północnej. W naszej ofercie pojawia się marka, która do tej pory nie była dostępna w Polsce. Co więcej, stworzona w popularnym dziś formacie handlowym, który wpisuje się w dynamiczny rozwój segmentu EDLP nad Wisłą, a także w zmieniające się oczekiwania konsumentów – komentuje Katarzyna Żuchowska, Leasing Manager w GTC S.A.

W mającym ponad 800 m kw., pierwszym sklepie marki, który działa na pierwszym piętrze Galerii Północnej, kupujący mogą znaleźć różnorodne produkty podzielone na wiele kategorii, w tym: ubrania i dodatki, kosmetyki, zabawki, drobny sprzęt elektroniczny i akcesoria do telefonów, sprzęt sportowy i wędkarski, narzędzia, a także artykuły papiernicze, okolicznościowe i dla zwierząt. Tak szeroką propozycję zapewniają dostawcy z Chin, Turcji, Hiszpani, ale także z Polski – informuje brand.

Gudi Home stawia na czytelny layout sklepu

Ciekawie wygląda jednak nie tylko oferta, również aranżacja pierwszego lokalu marki w kraju. Gudi Home sięgnął po nowoczesny i wyróżniający go na rynku design, a także czytelny layout sklepu, w którym cały asortyment prezentowany jest na przestronnych półkach, w myśl zasady „wszystko co mamy, widzisz w sklepie”. Ma to pomóc kupującym w zapoznaniu się z bogatą ofertą, ale także podnieść komfort robienia zakupów.

– Gudi Home doskonale przemyślał swój debiut. Jest to marka, która wypełnia pewną lukę zakupową, ale także – co ważne z punktu widzenia konsumenta - kusi dobrą jakością i dobrą ceną. Jej pojawienie się w Galerii Północnej wzbogaca i dopełnia ofertę obiektu, a także zwraca uwagę lokalnego rynku. Powstała bowiem w Warszawie nowa, wzbudzająca ciekawość destynacja zakupowa dla całych rodzin, która ma szansę być alternatywą dla doskonale znanych już na rynku marek oferujących produkty w niższych cenach – mówi Katarzyna Żuchowska.

Gudi Home jest już 16. najemcą, który od maja 2021 roku, wchodzi do Galerii Północnej. Ostatni czas przyniósł m.in. otwarcie pierwszego w Warszawie sklepu marki off-price HalfPrice, ale także regionalny debiut nowego, łączonego konceptu Modivo i eobuwie.pl. W obiekcie pojawiły się też takie brandy jak chociażby: Tchibo, 50Style czy Kodano Optyk.

