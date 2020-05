GUS: udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł w kwietniu do 11,9 proc. z 8,1 proc. w marcu

GUS podał, że wzrost udziału sprzedaży przez internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” z 35,6 proc. przed miesiącem do 61,3 proc, a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 26,2 proc. do 39,9 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 24,5 proc. do 28,6 proc.).