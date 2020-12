GUS: udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wzrósł w XI do 11,4 proc.

GUS podał też, że w listopadzie porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 47,9 proc.

Według GUS, wzrost udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano we wszystkich prezentowanych grupach, przy czym znaczący wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (z 19,4 proc. przed miesiącem do 35,4 proc.), a także podmioty z grup "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 25,2 proc. do 38,1 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 12,8 proc. do 22,5 proc.).