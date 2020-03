GUS zbierze dane o cenach w sklepach przez telefon i mailowo

"W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Państwa jednostki, klientów i pracowników statystyki publicznej, uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie ankieterzy statystyczni nie będą, jak dotychczas, odwiedzać Państwa punktów handlowych i zakładów usługowych w celu notowania bieżących cen. Nie możemy jednak zaniechać pełnienia naszej podstawowej misji, jaką jest dostarczanie rzetelnych danych m.in. o bieżącej sytuacji w zakresie zmian cen konsumpcyjnych (o inflacji), niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania gospodarki narodowej, co wynika z ustawy o statystyce publicznej" - napisał GUS.



"W związku z powyższym od 16 marca do odwołania przyjęliśmy nową organizację badania cen detalicznych, która zakłada pozyskanie od Państwa jednostek danych drogą telefoniczną lub mailową" - dodał GUS.



We wtorek 31 marca GUS opublikuje dane flash o inflacji w marcu.



Analitycy, najbliższy odczyt CPI traktują z rezerwą, w związku ze sposobem pozyskiwania danych.



"(...)Niepewność dot. marcowego odczytu jest wyjątkowo duża. Ceny w wielu kategoriach poszły naszym zdaniem mocno w dół (firmy bronią się przed spadkiem obrotów promocjami w handlu online). Z drugiej strony, ceny towarów podstawowych (żywność, higiena) wzrosły, czasem nawet znacząco. Dodatkowo, część cen w ogóle trudno zmierzyć, np. usług fryzjerskich czy kosmetycznych, skoro nie są obecnie dostępne. Do tego dochodzi kwestia zmiany metodologii pomiaru – GUS musi bazować wyłącznie na ankietach online. To sprawia, że marcowy odczyt inflacji trzeba traktować z dużą rezerwą" - napisali analitycy BZ WBK w Tygodniku ekonomicznym.

