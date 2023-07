Lublin Plaza wzbogaca portfolio marek z Grupy CCC o HalfPrice. W salonie o powierzchni ponad 1600 m2, zlokalizowanym na 1. piętrze galerii, klienci mogą znaleźć zróżnicowany wybór odzieży, obuwia i licznych akcesoriów renomowanych światowych marek w atrakcyjnych cenach.

HalfPrice w Lublin Plaza

HalfPrice to sklep oferujący asortyment w cenach nawet do 80% taniej. Dzięki współpracy ze znanymi markami i projektantami, miłośnicy mody mają dostęp do odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej. Oferta sklepu obejmuje różnorodny asortyment, w tym obuwie, akcesoria i skórzaną galanterię, biżuterię i dodatki do włosów oraz sprzęt i odzież sportową. Klienci mogą skorzystać z oferty ponad 3000 znanych marek, takich jak m.in. Vans, Champion, Calvin Klein, Michael Kors, Pinko, Fila, DKNY i wielu innych. Ponadto w sklepie dostępny jest dział marek luksusowych, gdzie można znaleźć produkty od słynnych projektantów i domów mody, w tym m.in. Emporio Armani, Dolce&Gabbana, Valentino, Burrbery czy Moschino. Oprócz modowych inspiracji, sklep oferuje również dodatki do wnętrz, w tym kuchni, łazienki i salonu, a także zabawki i wiele innych.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl