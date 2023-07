Mix najemców Centrum Janki wzbogacił się o popularną i pożądaną przez klientów markę. Swój sklep w galerii otworzyła należąca do Grupy CCC - sieć HalfPrice.

HalfPrice nowym najemcą Centrum Janki /fot. mat.pras

HalfPrice w Centrum Janki

Do grona najemców Centrum Janki 22 lipca dołączył sklep sieci HalfPrice. Salon o powierzchni ok. 2 tys. mkw. położony jest tuż obok zachodniego wejścia do galerii i już od progu wita odwiedzających wielkimi okazjami zakupowymi.

– Dzięki otwarciu HalfPrice nasi odwiedzający zyskują dostęp nie tylko do wielu światowych marek, ale przede wszystkim do okazji cenowych, z których słynie sieć – mówi Marta Grabska, Asset Manager, Cromwell Property Group.

Należąca do Grupy CCC marka HalfPrice opiera swoją sprzedaż na koncepcji off price. Oznacza to, że firma stawia na jakość w najlepszej cenie. Zespół kupców i trendsetterów współpracuje z markami i projektantami z całego świata. Dzięki nim w HalfPrice klienci mogą kupić markowe produkty w cenach nawet o 80% niższych od cen producentów.

W nowo otwartym sklepie klienci znajdą bogaty asortyment obejmujący zarówno markową odzież, obuwie oraz dodatki damskie, męskie i dziecięce, a także wyjątkowe dekoracje do domu, zabawki czy akcesoria sportowe. HalfPrice w swojej ofercie posiada produkty ponad 3000 znanych marek m.in: Vans, Champion, Calvin Klein, Michael Kors, Pinko, Fila, DKNY, Valentino, Prada, Chloe, Moschino i wiele, wiele innych.

Sieć rozwija się także poza Polską

Marka HalfPrice dynamicznie rozwija się nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich, m.in. w Austrii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Łotwie i na Węgrzech. Obecnie sieć posiada ponad 100 sklepów stacjonarnych oraz sklep online.

Centrum Janki to największe centrum regionalne na Mazowszu. Na 84 777 m² powierzchni handlowej znajduje się ok. 150 sklepów i punktów usługowych. Obiekt zakorzenił się w świadomości mieszkańców, a dzięki rozbudowie i modernizacji jest nowoczesnym centrum handlowym spełniającym wysokie wymagania zarówno klientów, jak i sieci handlowych. Jego ofertę tworzą flagowe sklepy polskich i światowych marek (m.in. Zara, TK Maxx, H&M, Reserved, House, Mohito, Sinsay, Smyk, supermarket Auchan, market budowlany Leroy Merlin, Media Markt, Jysk i inne) oraz unikatowa oferta rozrywkowo-gastronomiczna obejmująca liczne kawiarnie, restauracje i kino Cinema City. Lokalizacja przy trasie wylotowej z Warszawy sprawia, że to najpopularniejszy obiekt handlowy położony na południe od stolicy.

Właścicielem Centrum Janki jest Cromwell Property Group Poland. Zarządcą obiektu jest Apsys Polska.

