Hamak, śpiwory i meble turystyczne w nowej ofercie Lidla

Lidl Polska proponuje akcesoria i sprzęt do biwakowania. Nowa oferta będzie dostępna od czwartku, 2 czerwca do soboty 4 czerwca lub wyczerpania zapasów.

Data: 01-06-2022, 12:05

Lidl Polska w nowej ofercie proponuje akcesoria i sprzęt do biwakowania. / fot. materiały prasowe

Od czwartku, 2 czerwca, w ofercie sieci znajdziemy między innymi hamak jednoosobowy Crivit w dwóch wzorach do wyboru, z trzyletnią gwarancją – w cenie 39,99 zł za zestaw z torbą do przechowywania. Wózek o wymiarach 98 x 49 x 110 cm i udźwigu do 50 kg w cenie 249 zł za sztukę.

Zestaw do biwakowania w nowej ofercie Lidla

Lidl Polska oferuje również zestaw składanych mebli kempingowych. Stół z 4 stołkami kupimy w sklepach sieci za199 zł, a krzesło kempingowe z podłokietnikami Rocktrail kosztuje natomiast jedynie 59,90 zł.

W ofercie obowiązującej znalazły się również śpiwory – do wyboru krój „mumia” lub „kołdra” o długości 220 cm i szerokości około 76 cm, zaopatrzone w wewnętrzną kieszeń i dwukierunkowe zamki błyskawiczne z kompresującym workiem do pakowania w cenie 99 zł za sztukę. Śpiwory posiadają certyfikację OEKO-TEX, wskazującą na najwyższą jakość materiałów oraz 3-letnią gwarancję użytkowania.

W sklepach sieci Lidl Polska kupimy również nóż wielofunkcyjny lub sztućce kempingowe ze stali nierdzewnej w cenie 19,99 zł za sztukę lub zestaw.

Oferta trwa od czwartku, 2 czerwca, do soboty, 4 czerwca lub wyczerpania zapasów.