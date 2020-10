Handel apeluje o niewprowadzanie dalszych ograniczeń dla branży

Jak podano w informacji Retail Insitute, organizacji, która skupia ekspertów z branży handlowej, wysokie koszty zabezpieczenia przestrzeni obiektów handlowych przed wirusem i znacząco zmniejszone obroty niemal wszystkich branż już postawiły ich w trudnej sytuacji.

Organizacja apeluje, by rząd objął szczególną opieką zarządców centrów handlowych i operujące w nich firmy handlowe, usługowe i rozrywkowe, aby zagwarantować ciągłość pracy centrów, przekonując, że zamknięcie galerii byłoby najgorszym z możliwych scenariuszy, również dla klientów.

"Handel internetowy nie przejmie obowiązku handlu tradycyjnego z uwagi na zbyt mała skalę, zróżnicowane preferencje zakupowe klientów i ograniczone możliwości logistyczne firm kurierskich, które już 10 dni przed kulminacyjnym momentem świąt nie są w stanie zagwarantować klientom dostawy na czas" - uważa Retail Insitute.

Według organizacji ostatni kwartał roku to tradycyjnie okres przygotowań Polaków do najważniejszych świąt - Bożego Narodzenia. Istotny wzrost obrotów i liczby klientów przypada pod koniec listopada wraz z akcją Black Friday, ale kulminacyjnym czasem jest grudzień, kiedy wzrost odwiedzin w stosunku do innych miesięcy roku sięga nawet 54 proc., a poszczególne branże biją wówczas rekordy sprzedażowe.

Z przywołanych danych wynika, że od połowy listopada wzrost wartości sprzedaży przypadający na poszczególne branże jest bardzo istotny, np. jeśli chodzi o biżuterię sięga 175 proc., książki, muzykę, multimedia i gry - 99 proc., art. dla dzieci i kobiet w ciąży - 78,6 proc., galanterię skórzaną - 53,4 proc., bieliznę - 50,5 proc., dział Health & Beauty - 5,2 proc., modę męską - 44,7 proc., elektronikę - 39,1 proc., modę mieszaną - 28, 2 proc., a modę damską - 25 proc.

Retail Insitute wskazuje, że w dotkniętym pandemią koronawirusa 2020 roku można spodziewać się wydłużenia okresu przecen, ale i zdecydowanie głębszych obniżek na większą ilości asortymentu. Branża handlowa, podobnie jak w poprzednich latach, liczy, iż wyniki sprzedaży w tym okresie będą wysokie i tym razem pozwolą jej odpracować straty, poniesione z powodu lockdownu.

Zwraca też uwagę, że zarządcy centrów handlowych będą ponosić w tym roku podwyższone koszty przygotowania przestrzeni w obiektach, ze względu wzmożoną liczbę klientów. "Budżety firm są dzisiaj bardzo napięte, a wszelka przerwa w handlu czy ograniczenie, mogą być obciążeniem niemożliwym do poniesienia" - podkreśla.