Handel będzie w pierwszej kolejności zwolniony z obostrzeń

"Jeśli uda się skutecznie w ciągu pierwszego kwartału zaszczepić osoby najbardziej narażone na ryzyko najgorszych konsekwencji COVID, to wtedy, nawet przy pewnej stabilizacji liczby zachorowań, możemy wykonywać odważniejsze kroki. Ponieważ wydaje się, że grupę najbardziej narażonych na konsekwencje COVID jesteśmy w stanie w ciągu pierwszego kwartału zaszczepić, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że obostrzenia po pierwszym kwartale będziemy znosili" - powiedział minister w programie "Tłit" w WP.



Pytany, które branże będą odmrożone w pierwszej kolejności, Niedzielski odpowiedział: "Na pewno w pierwszej kolejności do uwolnienia jest handel i ze względów ekonomicznych, i epidemicznych".



Wskazał, że patrząc na badania, gdzie do zakażeń dochodzi najczęściej, handel jest stosunkowo bezpieczny.



"Gorzej na tym tle wypadają restauracje, kluby fitness. Odmrażanie na pewno rozpoczniemy więc od handlu" - powiedział Niedzielski