Handel: cieszy nas ten pierwszy krok w powrocie do normalności gospodarczej i czekamy na kolejne

Obecnie w sklepach spożywczych mogą być obecne maksymalnie trzy osoby na jedną kasę.



Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego, od 20 kwietnia limity obecności klientów w sklepach zostaną zwiększone i wyniosą 1 osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw., a w sklepach do 100 m kw. - 4 osoby na jedną kasę.



POHiD postulowało właśnie uzależnienie dopuszczalnej liczby klientów w sklepie od powierzchni handlowej placówek. Proponowało, by limit klientów w placówkach handlowych o powierzchni do 100 m kw. wynosił trzy osoby na jedno stanowisko kasowe, a w placówkach powyżej 100 m kw. – jedną osobę na minimum 15 m kw.



Branża wskazywała, że z powodu wprowadzonych obostrzeń przed sklepami tworzą się duże kolejki, a klienci mają ograniczony dostęp klientów do niezbędnych produktów.



Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzesza 16 międzynarodowych sieci handlowych: Auchan, Carrefour, Castorama, Decathlon, E.Leclerc, IKEA, Biedronka, JYSK, Kaufland, Lidl, Pepco, Schiever, Transgourmet, TESCO, Żabka.



Polski rząd przedstawił w czwartek wieczorem plan łagodzenia ograniczeń związanych z epidemią, w tym plan odmrożenia gospodarki. Podzielony został na cztery etapy, a decyzja o kolejnym będzie wynikać z analizy przyrostu zachorowań, wydajności służby zdrowia i realizacji wytycznych sanitarnych.



Pierwszy etap zacznie się od 20 kwietnia i dotyczy zwiększania limitów obecności klientów w sklepach (1 osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw., do 100 m kw. - 4 osoby na jedną kasę), otwarty zostanie wstęp do lasów i parków.



W drugim etapie planowane jest otwarcie sklepów budowlanych w weekendy, hoteli, bibliotek, muzeów. W trzecim etapie planowane jest otwarcie gastronomii (stacjonarnie z ograniczeniami), sklepów w galeriach handlowych, zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych, żłobków, przedszkoli i klas 1-3. Na czwarty etap przewidziano otwarcie salonów masażu, siłowni, teatrów i kin w nowym reżimie sanitarnym.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski zastrzegł, że powrót do pełnej normalności z czasów sprzed epidemii może zająć wiele miesięcy, nawet do dwóch lat.