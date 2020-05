Handel detaliczny: Nowa normalność jest zupełnie inna niż przed epidemią

Jak pokazują badania prowadzone przez Inquiry, Polacy prezentują pełne spektrum postaw wobec koronawirusa – od dużych obaw o własne zdrowie po całkowity brak poczucia zagrożenia. Zaczynamy też dostrzegać, że sytuacja się stabilizuje: w ostatniej fali badania COVID-Tracker, zrealizowanej w dniach 8-14 maja, odsetek osób, które uważają że sytuacja się poprawia, wzrósł do 40 proc., co stanowi wzrost aż o 31 pp. w stosunku do danych z połowy kwietnia.