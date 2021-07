Handel: Do końca roku 540 tys m kw. nowej powierzchni handlowej

Do końca 2021 roku może powstać 540.000 m kw. nowej powierzchni handlowej, wracając do wyników sprzed pandemii - wynika z prognoz firmy JLL.

Autor: PAP

Data: 15-07-2021, 15:49

Do końca '21 może powstać 540.000 m kw. nowej powierzchni handlowej; fot. unsplash

"W pierwszej połowie 2021 r. deweloperzy ukończyli 242.000 m kw. GLA w ramach wszystkich formatów, a w budowie jest kolejne 447.000 m kw. Z naszych analiz wynika, że na koniec 2021 r. nowa podaż może łącznie osiągnąć poziom ok. 540.000 m kw. To wynik podobny do rezultatu z 2019, czyli sprzed pandemii. 40 proc. nowo oddanej powierzchni będą stanowiły parki handlowe" - poinformowała w komunikacie prasowym Joanna Tomczyk, starszy analityk rynku w JLL.

Trend lokalności



Jak podano, na rynku utrzymuje się trend lokalności oraz wygodnych i szybkich zakupów. 43 proc. podaży oddanej do użytku w I półroczu przypadło na parki handlowe oraz centra codziennych zakupów. W wyniku przetasowań na rynku operatorów hipermarketów, 47 proc. nowej powierzchni dostarczono w ramach wolnostojących magazynów handlowych. Pozostałe 10 proc. nowej powierzchni ukończono w centrach handlowych.



Autorzy raportu wskazali, że na rynku inwestycyjnym zawieranych jest dużo transakcji, ale o niższych wartościach.



"Pandemia i związane z nią ograniczenia działalności miały wpływ na wyniki rynku handlowego w pierwszym półroczu 2021. Łączna wartość transakcji inwestycyjnych na poziomie około 290 mln euro była najniższym wynikiem za pierwsze sześć miesięcy od 2013 r. Należy jednak zauważyć, że liczba transakcji była z kolei jedną z najwyższych w historii rynku, a ich niższa wartość wynika z rodzaju produktów handlowych, które cieszą się obecnie największą popularnością wśród inwestorów. Są to aktywa mniejsze i bardziej rozproszone" - poinformował w komunikacie Adam Kiernicki, dyrektor działu rynków kapitałowych nieruchomości handlowych w JLL.



"W dalszym ciągu na celowniku inwestorów pozostają głównie parki handlowe, centra codziennych zakupów, sklepy spożywcze oraz sklepy typu DIY. W ostatnim czasie obserwujemy również wzrost zainteresowania transakcjami oportunistycznymi w segmencie centrów handlowych" - dodał.