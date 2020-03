Handel: Na co powinni zwracać uwagę franczyzobiorcy?

- Każdy model z proponowanych przez organizatorów systemów jest inny. Dlatego przyszły uczestnik podczas wyboru oferty współpracy musi bardzo rozważnie i dokładnie przeanalizować przedkładane propozycje i to nie tylko pod kątem zapisów umowy lecz również, a może przede wszystkim, warunków handlowych zawartych w OWD lub OWW( Ogólne Warunki Dostawy lub Współpracy) - tłumaczy Andrzej Wojciechowicz, szef firmy doradczej FMCG Business Consulting.

- Jeżeli proponowana umowa jest rzeczywiście umową franczyzy, a więc oparta na bliskiej i ciągłej współpracy na bazie sprawdzonego systemu sprzedaży przy zachowaniu niezależności formalnej i finansowej, szanse na sukces są większe. Takie rozwiązania proponować mogą jedynie podmioty prowadzące swoje własne sklepy w proponowanym formacie - dodaje.

Jego zdaniem najlepiej, jeżeli są to duże sieci handlowe, ponieważ osiadają one doświadczenie w handlu detalicznym i proponowane rozwiązania na ogół zapewniają godziwą marżę pod warunkiem zachowania dyscypliny w zakresie oferowanego systemu. - Nie zawłaszczają sobie części marży brutto sklepu, ponieważ ich profit płynie ze zwiększenia efektu skali przy zakupach oraz pomniejszeniu udziału kosztów stałych w ich własnym rachunku wyników. Taką politykę stosuje z powodzeniem Carrefour i to w kilku formatach handlowych. Zapewniło to tej sieci dynamiczny przyrost placówek w ostatnich latach - mówi ekspert.

Tłumaczy, że inaczej wyglądają propozycje umów z sektora hurtowego i dystrybucyjnego. - Oferenci systemu nie są detalistami lecz dostawcami. Z założenia, na samym początku istnieje już konflikt interesów. Dystrybutorzy przede wszystkim chcą realizować swoją marżę, korzyści dla partnera stoją na drugim miejscu. Poza tym nie posiadając własnych sklepów, nie mogą zapewnić wiarygodności systemu. Choć z drugiej strony moglibyśmy się spodziewać iż po ponad dwóch dekadach nowoczesnego handlu powinni tę wiedzę już posiąść, jeżeli sumiennie współpracowali w tym zakresie ze swoimi partnerami. Trudno tu w obecnej chwili wskazać lidera takiej oferty, choć bez wątpienia GK Specjał i Eurocash rozwijają niezwykle dynamicznie swoje systemy - podkreśla Wojciechowicz.

Dodaje, że jeszcze inaczej toczy się współpraca oparta na wspólnej centrali zakupowej. - W tym wypadku największą korzyścią dla przedsiębiorcy jest polepszenie warunków zakupu, i to nie tylko towarów ale również i szerokiej palety usług. Poza tym organizacje te proponują wspólny wizerunek poprzez logo, wizualizację placówek i kampanie reklamowe. Te atrybuty poprawiają korzystne postrzeganie sklepu na lokalnym rynku. Proponowane powiązanie kapitałowe centrali z franczyzobiorcami może wzmocnić taki system. Taka formułę proponuje sukcesywnie rozwijający się system Top Marketu - wyjaśnia.