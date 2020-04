Handel: POHiD apeluje o dostosowanie przepisów do realiów rynku

- Rozumiemy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa polskiemu społeczeństwu, dlatego sklepy wdrożyły szereg rozwiązań służących utrzymaniu bezpieczeństwa polskich konsumentów i pracowników handlu - mówi Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Dodaje, że wprowadzone obecnie obostrzenia zmniejszyły przepustowość handlu, przez co ograniczyły dostęp obywateli do niezbędnych produktów. Przed sklepami tworzą się kolejki, które same w sobie stwarzają zagrożenie dla rozprzestrzeniania się wirusa.

- Apelujemy do rządu o modyfikację przepisów tak, aby dostosować je do realiów rynku, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i stały dostęp obywateli do niezbędnych produktów - tłumaczy prezes POHiD.

Postulaty POHID:

1. Limit klientów: w placówce handlowej o powierzchni do 100 m2 – 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, a w placówkach powyżej 100 m2 – 1 osoba na minimum 15 m2;

2. Możliwość odbioru zakupów online w placówce handlowej przez cały tydzień, z weekendem włącznie;

3. Rezygnacja z zakazu działalności dla marketów budowalnych w soboty i niedziele, jako nieuzasadnionego, z uwagi na fakt, że zakupy tam dokonywane są niezbędne w sytuacjach awarii sanitariatów czy kranów;

4. Zakupy dla seniorów – pierwsze dwie godziny po otwarciu sklepu;

5. Zapewnienie przez rząd nieprzerwanych dostaw środków ochrony osobistej dla konsumentów, w postaci jednorazowych rękawiczek, masek, płynu do dezynfekcji, w cenach nieodbiegających od rynkowych – obecnie są one niedostępne na rynku. Rękawiczki jednorazowe dla klientów powinny być wprowadzone jako alternatywa dla żeli antybakteryjnych, nie zaś jako wymóg. W przypadku niedoborów jednorazowych rękawiczek możliwość zamiennego stosowania małych, plastikowych torebek.

- W tym trudnym dla wszystkich czasie należy wypracować najbardziej efektywne rozwiązania spełniające najważniejsze cele, jakimi są bezpieczeństwo i zaopatrzenie Polaków w niezbędne produkty - podkreśla Renata Juszkiewicz.