Handel tradycyjny zyskuje na problemach dyskontów. Sprzedaje cukier nawet dwa razy drożej

Autor: AK

Data: 22-07-2022, 11:58

W Biedronce – kiedy jeszcze był dostępny – cukier marki Polski Cukier kosztował 3,22 zł za kilogram. Obecnie w dyskontach coraz trudniej go dostać. Tego problemu nie mają jednak mniejsze sklepy, które cukier mają, często w o wiele wyższych cenach.

W Top Markecie w Rypinie kilogram cukru kosztuje 6,49 zł/ fot. twitter.com/LadyOstrowidz

Podczas gdy w Biedronce, Aldim czy Netto obowiązywać zaczęły limity na sprzedaż cukru, mniejsze sklepy nie mają z jego dostępnością kłopotów, za to sprzedają go drożej.

W małych sklepach cukier jest, ale droższy

6,99 zł za kg cukru Diamant życzy sobie jedna z Żabek na warszawskiej Białołęce. W Top Markecie jeden z internautów zakupił cukier po 6,49 zł za kg, a kolejny w osiedlowym sklepie znalazł cukier marki Polski Cukier za 4,99 zł.

Wrócę do Polski powiatowej. W Biedronce w tym miasteczku cukru nie ma,ale inny robi doskonały interes. Ludzie robią teraz przetwory owocowe☹️ pic.twitter.com/fbBLRF8KpH — PaniOstrowidz (@LadyOstrowidz) July 22, 2022

Dzisiaj z ciekawości sprawdziłem. Nie ma cukru w dużych sieciowych sklepach.

W małych prywatnych nie ma problemu.

W Biedronce tylko cena wisi - 3.20 pic.twitter.com/RfZdLRypY9 — Narodowy ruski Szpion🇵🇱 (@GrzecznyBO) July 21, 2022

Cukier z dostawą do domu najdroższy na stacji BP

Cukier zamówić można z dostawą do domu poprzez Glovo. I tak np. w Auchan za kilogram cukru Diamant zapłacimy 3,98 zł, a w Carrefourze w okolicach Woli w Warszawie nie dostaniemy go wcale. Co ciekawe, Glovo dowieźć może cukier np. ze… stacji BP, gdzie za kilogram cukru marki Polski Cukier zapłacimy 6,99 zł.

Biedronka zakrywa puste półki

W jednej z Biedronek na Białołęce cukru nie ma od tygodnia, mimo składanych przez sklep zamówień. – Nie dojechał, nie wiadomo, dlaczego – mówi obsługa sklepu i tłumaczy, że w miejscu po cukrze ustawiono piwo, żeby „nie straszyły” klientów puste półki.

Jak widać na zdjęciu – limity na cukier obowiązują, ale cukru brak.