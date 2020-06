Handel w czasie pandemii: Proaktywna postawa i wyławianie szans

– Po pierwsze zatem: „rynek nie znosi próżni”. Gdy ograniczenie kontaktu i form pracy dużych placówek handlowych wstrząsnęło biznesem i konsumentami, wielu pomyślało – „duzi drżą, to co z małymi sklepami…” A one akurat od razu dostrzegły szansę. Szybko się ogarnęły, wykorzystały lokalne kontakty, nadmiar produktów w hurcie (zahamowanym zatrzymaniem gastronomii) i ruszyły w rynek. Z wielkim powodzeniem i pożytkiem dla zszokowanego ograniczeniami konsumenta, dodatkowo wystraszonego zbiorowiskami w wielkich obiektach – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

– Podobnie i szybko zareagowały zamknięte sklepy nieżywnościowe, np. sportowe – dla izolujących się klientów oferta utrzymania formy, z wykorzystaniem internetu – dodaje.

– Po drugie: Zmienił się kształt popytu. Z wieloproduktowych zakupów bardzo szybko wyłoniła się oferta „na przetrwanie”. Handel, tym razem głównie duży, w mgnieniu oka zmienił strukturę asortymentu i przygotował pakiety rzeczy najczęściej kupowanych. Trafił i sięgnął po obroty na poziomach świątecznych, przygotowując się zarazem do akcji promocyjnej na czas normalizacji – mówi ekspert.

– Po trzecie: przez ostatnie kilka lat obserwowaliśmy narastanie strategii sprzedaży wielokanałowej. Aż kryzys zainicjował wybuch. Szacuje się na przykład, że do końca roku e-handel FMCG podwoi się. Co najważniejsze jednak – kryzys oswoił i przekonał konsumenta i wszystkie formaty handlowe, że warto korzystać z e-commerce. Nie będzie więc chyba firmy, która ten kanał ominie – czy to jako nabywca, czy jako sprzedawca – uważa Faliński.

– Handel non-food gwałtownie wzrósł – są tacy, co zwiększyli go o kilkaset procent - kompensując zamknięcie sklepów. Ale przełom dokonał się w FMCG i będzie trwał – to wielka zmiana na polskim rynku. Tylko czekać na szybki rozwój zdalnej sprzedaży w rynkach lokalnych – dodaje.

Po czwarte, tłumaczy ekspert, dokonała się rekonstrukcja struktur podaży i nie chodzi o chwilową zmianę „na przetrwanie". – Przykładem niech będzie elitarny do niedawna handel usługami i oprogramowaniem biznesowym, czy internetowa oferta gastronomiczna. Zdobyte pozycje pozostaną mocne. Bardzo nowoczesny rynek oferenta software’u, wskazanego tu jako przykład, to ważna proinnowacyjna gałąź eksportu. Podobnie jak proinnowacyjne oferty w ramach FMCG na rynku wewnętrznym (potrawy gotowe, autonomiczne oprzyrządowanie do ich nabywania, inne) to dla Polski bardzo ważne zjawiska – przyszłościowe i korzystne – uważa Andrzej Faliński.