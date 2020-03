Handel w marcu pod znakiem koronawirusa

Ambra: działamy by ograniczyć wpływ koronawirusa na grupę i klientów, płynność jest zabezpieczona

Nietypowe sytuacje wyzwalają nietypowe zachowania. Polacy tłumnie ruszyli w marcu na zakupy, śrubując sprzedaż na świątecznym poziomie. Hitami sprzedaży okazały się być mydła i żele antybakteryjne, papier toaletowy, makarony, kasze, ryż, a nawet nieco zapomniane konserwy. Czy epidemia zmieni na trwałe nawyki konsumenckie? Czy sklepy convenience zyskają lojalnych kleintów? Odpowiedzi na te pytania poznamy w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Niewątpliwie „beneficjentem” w tej wyjątkowej sytuacji jest branża e-commerce. Internetowe sklepy z żywnością przeżywają oblężenie, co skutkuje długim terminem oczekiwania na zamówienia, a nawet obostrzeniami, co do ilości kupowanych towarów.

Jedną z obaw związaną z wybuchem epidemii jest wzrost cen żywności. UOKiK przekazał pakiet propozycji do specustawy ws. koronawirusa, które pomogłyby w walce z nieuzasadnionymi podwyżkami. Urząd bada wzrosty cen zarówno w internecie, jak i tradycyjnym handlu.

