Handel w niedziele: Czy 21 maja sklepy są czynne?

21 maja to trzecia niedziela w maju tego roku. Czy sklepy są wtedy otwarte? Jakie placówki są czynne 12 maja 2023 roku?

Handel w niedziele: Czy 21 maja sklepy będą czynne? Fot. shutterstock

Czy sklepy są otwarte 21 maja?

Niedziela 21 maja 2023 roku to niedziela niehandlowa. Większość sklepów tego dnia pozostaje zamknięta. Otwarte mogą wybrane placówki należące do sklepów sieci Żabka, Carrefour Express oraz innych sieci franczyzowych. Sklepy te jednak mogą mieć zmienione godziny otwarcia w stosunku do zwykłych handlowych dni, dlatego warto sprawdzić w internecie, jak są czynne w niedziele.