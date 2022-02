Handel w niedziele: niekończący się spór

Niektóry sklepy otwierają się w niehandlowe niedziele jako dworce autobusowe, wypożyczalnie książek lub sprzętu sportowego. - Ustawa szkodzi tym, którzy są uczciwi, a nagradza tych, którzy kombinują i „obchodzą" zakaz - mówi Ewelina Radowicz, CEO Pitted Cherries.





Autor: Olimpia Wolf

Data: 13-02-2022, 14:34

Sklepy w niedziele chcą zarabiać - mówi Ewelina Radowicz, CEO Pitted Cherries

Handel w niedziele: Sklepy powinny działać zgodnie z prawem

Olimpia Wolf: Jak oceniają Państwo zachowanie sklepów, które otwierają się w niedziele jako dworce autobusowe, wypożyczalnie książek lub wypożyczalnie sprzętu sportowo-rekreacyjnego?

Ewelina Radowicz: Bez wątpienia nie przestaje mnie zadziwiać kreatywność sieci handlowych. Szukają przeróżnych sposobów, aby otworzyć swoje sklepy w niedziele niehandlowe. Powinni jednak dostosować się do wymogów nałożonych przez Ustawodawcę. Korzystać z tej sytuacji mogą jedynie franczyzobiorcy, których właściciele sami staną za ladą.

Czy powinno się jeszcze bardziej "uszczelnić" ustawę?

Nie ma co ukrywać, że ustawa powinna być poprawnie napisana już przy pierwszym podejściu, aby nie dawać tylu furtek sieciom handlowym. Dodatkowo powinna chronić przede wszystkim pracowników handlu, zakładając odpowiednio wyższy procent ich wynagrodzenia za pracę w niedzielę. Ustawa zakazująca handlu w niedzielę (jak każda ustawa) ma swoje luki. Im większa sieć handlowa, tym łatwiej jest jej znaleźć odpowiednią "furtkę" i jak pokazuje praktyka - jednak w niedzielę otworzyć sklep. Na domiar złego – ustawa działa na niekorzyść tych, którzy jej przestrzegają. Szkodzi tym, którzy są uczciwi, a nagradza tych, którzy kombinują i „obchodzą" zakaz. Czy dalsze "uszczelnianie" ustawy przyniesie skutek i sklepy wielkopowierzchniowe będą w niedziele zamknięte? Trudno powiedzieć, ponieważ nie jestem prawnikiem. Z doświadczenia wiem jednak, że każde złe prawo jest w Polsce obchodzone, a kreatywność ludzka nie zna granic.

Dlaczego sklepom tak bardzo zależy na pracy w niedziele?

Gdyby przychody sklepów z handlu w niedzielę były niskie, to z pewnością do walki o pracę w ten dzień by nie dochodziło. Sklepom zależy na handlu w niedzielę, ponieważ jest to dodatkowy dzień, w którym mogą zarabiać. Konsumenci chcą zaś w niedzielę kupować, więc jak zawsze wygrywa prawo popytu i podaży.

Handel w niedziele: niekończący się spór

Jakie to rodzi konsekwencje dla handlu i dla konsumentów?

Z pewnością główną konsekwencją jest niekończący się spór. Spór zwolenników wolnej niedzieli z osobami, które nie lubią mieć narzucanego sposobu spędzania wolnego czasu przez rząd i chodzą w niedzielę na zakupy. Spór między pracownikami i pracodawcami. Spór pracownika z pracownikiem, ponieważ np. student pracował głównie w weekendy, a teraz ma tę możliwość zabraną. Warto sobie również zadać najważniejsze pytanie – jak całkowity zakaz handlu w niedziele wpłynie na polską gospodarkę? Bo tutaj konsekwencje będą największe.