W rozmowie z money.pl poseł KO Michał Szczerba potwierdził, że zniesienie zakazu handlu będzie jednym z priorytetów nowego rządu. Jednak to nie nowy rząd może mieć tu głos decydujący.

Kto zdecyduje o losach zakazu handlu w niedziele?; fot. PAP/Łukasz Gągulski

Zniesienie zakaz handlu w niedziele dzieli opozycję?

Zakaz handlu w niedziele był flagowym pomysłem PiS, który w kampanii wyborczej krytykowała opozycja obiecując Polakom przywrócenie możliwości zrobienia zakupów tego dnia.

Pytanie jest teraz o możliwy do realizacji scenariusz na uwolnienie niedzielnego handlu. Jak już pisaliśmy, w kampanii wyborczej Trzecia Droga podkreślała, że chce przywrócić dwie handlowe niedziele w miesiącu. Koalicja Obywatelska idzie jeszcze dalej, bo chce całkowitego zniesienia zakazu.

W programie Lewicy czytamy: "Wprowadzimy 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników, którzy nie są obecnie objęci zakazem pracy w niedzielę" - co może sugerować, że Lewica zamierza utrzymać obecny zakaz.

Zniesienie zakazu handlu w niedziele ciosem dla pracowników

Alfred Bujarą, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" twierdzi w rozmowie z money.pl, że najważniejsze to wsłuchać się w głos pracowników, którzy podkreślają, że w razie zniesienia niedzielnego zakazu będą musieli zwolnić się z pracy w handlu.

Partie, które to zapowiadały miały, na ustach prawa kobiet, a ta ewentualna ustawa obróci się przeciwko nim, bo to one stanowią 75 proc. zatrudnionych w tym sektorze - dodaje w rozmowie z money.pl, Bujara.

Dodaje, że nie wierzy w "te zapewnienia o dodatku za pracę w niedziele".

Zakaz handlu w niedziele a weto prezydenta

Jednak money.pl zwraca uwagę, że prawdopodobne jest to, że prezydent Andrzej Duda wykorzysta swoje prawo do weta, o ile taka ustawa zostanie przyjęta przez parlament.

Aby odrzucić sprzeciw prezydenta, należy uzyskać większość kwalifikowaną, czyli 276 głosów "za". Przyszły opozycyjny rząd może nie uzyskać takiego wyniku, ponieważ ma 248 mandatów.



