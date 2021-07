Handel w niedziele: Rynek potrzebuje poluzowania ograniczeń

W związku z wejściem firm handlowych w nowe, mocno stechnicyzowane formy sprzedaży i obsługi klienta rynek potrzebuje poluzowania ograniczeń - mówi serwisowi portalspozywczy.pl dr Maria Andrzej Faliński, niezależny ekspert handlu detalicznego.

Poczta Polska potrzebuje infrastruktury do obsługi nowoczesnych kanałów dystrybucji i innych związanych z nimi form obsługi handlu zdalnego.

Małe sklepy są naturalnym sojusznikiem dystrybuowania zakupów zdalnych.

Biedronka będzie poszukiwać coraz to nowych form handlowania.



Handel w niedziele: dyskusja cały czas trwa

Ustawa, która wprowadziła zakaz niedzielnego handlu dla większości placówek, obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku. Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. W niedziele mogą być otwarte również sklepy, które świadczą usługi pocztowe oraz takie, w których za ladą stoi właściciel.

W ostatnich tygodniach kolejne sieci handlowe dołączają do grona placówek, które otwierają swoje sklepy w niehandlowe niedziele.

Biedronka od lipca br. testuje w wybranych placówkach usługę pocztową, realizowaną we współpracy z Pocztą Polską. Tym samym w niehandlową niedzielę, która przypadła 11 lipca supermarkety były czynne w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie całego kraju.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem zauważa, że w ostatnim czasie wiele podmiotów próbuje obejść zakaz handlu. W związku z tym wystosował list do Marszałek Elżbiety Witek. Związek zwraca się z apelem o podtrzymanie zakazu handlu w niedziele oraz jego uszczelnienie.

Pod koniec lipca 55 sklepów Dino dołączyło do grona innych sklepów takich jak Żabka, Stokrotka Express, Carrefour Express, ABC, Groszek czy Biedronka, których wybrane punkty czynne są w niedziele.

Małe sklepy dobrze sobie radzą

Dyskusja na ten handlu w niedziele cały czas się toczy, a opinie są bardzo podzielone. Dr Maria Andrzej Faliński, niezależny ekspert handlu detalicznego w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl zauważa, że pozostajemy w objęciach pewnego paradygmatu postrzegania rynku detalicznego, a szczególnie jego części obsługiwanej przez mniejsze powierzchnie - sieciowe, zintegrowane, franczyzowe i niezależne.

- Otóż stają one niejako z definicji w roli ofiary "mocy" konkurencyjnych większych powierzchni, szczególnie tych sieciowych. Tak było, ale ostatnia dekada, a szczególnie ostatnie kilkanaście miesięcy pandemii i lockdownów wskazują, że akurat firmy o nie największych powierzchniach poradziły sobie najlepiej - tłumaczy ekspert.

- Co więcej, czas ten pokazał, że rynek potrzebuje poluzowania ograniczeń, a to w związku z wejściem firm handlowych w nowe, mocno stechnicyzowane formy sprzedaży i obsługi klienta. Przykład wejścia w alians Poczty Polskiej i Biedronki wyraźnie to ukazuje. Po prostu Poczta Polska potrzebuje infrastruktury do obsługi nowoczesnych kanałów dystrybucji i innych związanych z nimi form obsługi handlu zdalnego, który wybuchł na kanwie zeszłorocznych lockdownów. Biedronka zaś, i nie tylko ona, o czym świadczy alians InPostu z kilkoma firmami handlu sieciowego, chętnie podniesie sobie przychody, wiążąc się z dystrybutorem jakim Poczta jest i będzie - mówi Faliński.

Rynek potrzebuje handlu w niedziele

Ekspert jest zdania, że rynek potrzebuje handlu w niedziele. - Małe powierzchnie są naturalnym sojusznikiem dystrybuowania zakupów zdalnych i każdy, kto ma pojęcie o handlu i potencjał, powinien to dostrzec. I wykorzystać dla dobra klientów i biznesu handlowego - tłumaczy.

- Ktoś powie, że konkurencja dotknie słabszych – owszem, to rynek, ale jeszcze bardziej dotknie mało elastycznych. Współpraca z dystrybutorem za pośrednictwem paczkomatów, czy sklepowego miejsca odbioru, albo nadania przesyłki, nikomu nie zaszkodzi. Myślę więc, że decyzja Biedronki o współpracy z Pocztą Polska nie wnosi żadnej dodatkowej straty, czy ryzyka dla innych uczestników rynku. Biedronka jest i chyba pozostanie liderem rynku i będzie poszukiwać coraz to nowych form handlowania. Każdy może to zrobić, bo popyt na tego typu koalicje firm jest ogromny - dodaje.

Andrzej Faliński uważa, że należy odpuścić, a nie dokręcać śrubę zakazów niedzielnych. Tłumaczy również, że mogą pojawiać się nowe pomysły na obejście uszczelnień.

- Ku szkodzie mniejszych sklepów, głównie tych franczyzowych, które mogłyby sobie "dorobić". Spółdzielcom zaś - bardzo krytycznym w swoim stanowisku wobec aliansu Biedronki z Pocztą - radzę poszukać drogi do e-handlu – własnego lub z partnerami takimi jak np. poczta lub inne polskie firmy. Zarobią wtedy więcej, ale raczej nie tyle, co Biedronka, bo nie na triku niedzielnym polega jej sukces. Oburzenie na sojusz obu firm jest chybione jako swoiste "plucie pod wiatr" trendu i potrzeb rynku. Potrzeb, których spełnienie bardziej pomoże Poczcie niż Biedronce, w istocie rzeczy nikomu w rynku dodatkowo nie szkodząc, szczególnie małemu handlowi – podsumowuje Andrzej Faliński.

Przypomnijmy, 27 lipca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł o konstytucyjności dwóch zaskarżonych przepisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę, jednak postanowił o umorzeniu sprawy w zakresie pozostałych dwóch, na podstawie których ustanowiono zakaz oraz ustanowiono od niego wyjątki. Wniosek w sprawie konstytucyjności tych przepisów w 2018 roku do TK złożyła Konfederacja Lewiatan.