Handel w niedziele. Senackie komisje za obniżeniem limitu dla usług pocztowych

Prawo do otwarcia w niehandlowe niedziele sklepów świadczących usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki, przewiduje poprawka zgłoszona przez połączone senackie komisje do noweli ustawy, która ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele.

Autor: PAP

Data: 06-10-2021, 19:13

Handel w niedziele. Senackie komisje za obniżeniem limitu dla usług pocztowych. fot. PAP/Grzegorz Momot

Senat o uszczelnieniu handlu w niedziele

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaproponowały w środę kilka poprawek do nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa ma pozwolić na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów świadczących usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 50 proc. przychodów danej placówki.

Komisje zaproponowały cztery poprawki do noweli - dwie o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym, a dwie odnoszące się do działalności przeważającej (pocztowej powyżej 50 proc. przychodów). W propozycji senackiej zostaje ona zmniejszona z 50 do 40 proc. przychodów ze sprzedaży, przy czym doprecyzowuje, że chodzi o sprzedaż detaliczną, czyli tylko na rzecz osób fizycznych.

Senat proponuje cztery poprawki do noweli

Podczas obrad komisji strona społeczna zgłosiła swoje uwagi do ustawy, które dotyczą m.in. uzupełnienia katalogu osób bliskich, którzy mogą pomagać przedsiębiorcy osobiście prowadzącemu handel w dni objęte zakazem oraz dopuszczenie zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej pomocy tych osób oraz, odejście od zapisów obowiązku prowadzenia przez właścicieli sklepików ewidencji sprzedaży na rzecz kontroli przez inspektorów pracy.

Poseł Janusz Śniadek (PiS), który reprezentował wnioskodawców poselskiej nowelizacji, w odpowiedzi na tę propozycję podkreślił, że sporządzenie ewidencji sprzedaży właścicielowi sklepu zajmie dodatkowych kilka minut pracy przy podliczaniu kasy, natomiast dla inspektorów pracy to dodatkowe pracochłonne czynności.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jan Filip Libicki, który prowadził obrady połączonych komisji, zapowiedział, że nad propozycjami strony społecznej senatorowie debatować będą na posiedzeniu plenarnym.

Koniec placówek pocztowych w niedziele?

Nowela przewiduje uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się one przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym - przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 proc. pozostałych przychodów danej placówki. Katalog osób spokrewnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele będzie mógł korzystać przedsiębiorca to, obok małżonka, dzieci, rodziców, macochy lub ojczyma, również rodzeństwo, wnuki i dziadkowie.

Nowa ustawa wchodzi w życie w pierwszy dzień miesiąca następujący 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku.

Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.