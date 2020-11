Handel w roli bohatera – nowy wizerunek, nowe wymagania (relacja)

Cele UOKIK

Tomasz Chróstny, prezes UOKIK opowiedział o wyzwaniach stojących obecnie przed instytucją. - Ten czas jest wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorców działających na rynku, ale także dla konsumentów, którzy w nowych realiach spotykają się z nowymi wyzwaniami. To jest novum – rok temu nikt nie zdawał sobie sprawy, że pewne elementy które przez wiele lat były standardem jak świeże pieczywo czy szeroka oferta produktowa, staną się obecnie wyzwaniem. Jako urząd mamy tego świadomość i chcemy być organem, który rozumie tę specyfikę i eliminuje z rynku praktyki, które są dla przedsiębiorców mocno dotkliwe i które rykoszetem dotykają konsumentów. Mamy też świadomość, że w tym roku zmieniły się zasady rynkowe m.in. w zakresie kompetencji Inspekcji Handlowej. Od 1 lipca nie ma już kontroli żywności w sklepach, ale jest dalej badana prawidłowość uwidaczniania cen czy kraju pochodzenia produktów. Tymi sprawami z pewnością będziemy chcieli się zająć i realizować nasze działania jeszcze efektywniej – mówił uczestnik debaty.

Prezes UOKiK podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że rynek rolno-spożywczy i rynek dystrybucji żywności w Polsce jest rynkiem niezwykle ważnym, także w kontekście gospodarki.

- Kolejny temat to coraz uczciwcze relacje pomiędzy przedsiębiorcami. Chcemy, aby mechanizmy rozliczeń, ale też współpracy, były transparentne. Stąd m.in. nasze działania w zakresie opłat dodatkowych, które są pobierane przez sieci handlowe. Chcemy bardzo dokładnie zbadać relacje i rozliczenia między przedsiębiorcami. To jedno z najpoważniejszych wyzwań, które przed nami stoi. Będziemy również przyglądać się dalszym aspektom związanym z przewagą kontraktową. Dotychczas skupialiśmy się na nieterminowych płatnościach, ale chcemy głębiej wniknąć w relacje między spółkami. Rynek rolno spożywczy i handlowy jest rynkiem bardzo niejednorodnym. Ukształtował się w sposób często niekorzystny m.in. dla producentów czy dostawców. Relacje panujące na tym rynku powinny być uczciwe. To nasze główne zadanie na 2021 rok – podsumował Tomasz Chróstny.