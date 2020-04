Handel zapewniając żywność społeczeństwu staje przed nowymi wyzwaniami (wideo)

Mleczna środa: Co się stanie z rolnikami, gdy mleczarnia zostanie zakażona?

Rozszerzająca się pandemia mocno wpływa na zwyczaje zakupowe konsumentów. 4 marca w Polsce odnotowano pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem i od tamtego czasu przez kilkanaście dni można było zauważyć zwiększone zakupy produktów spożywczych. Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że obecnie sytuacja wraca do normy.

- Konsumenci widzą, że zaopatrzenie działa, w sklepach nie brakuje produktów, widzą też, że zakupy można zrobić normalnie, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, natomiast nie ma już nerwowości. Dużo osób chodzi do sklepów rzadziej niż robiło to wcześniej, co prawdopodobnie z punktu widzenia handlu artykułami spożywczymi przekłada się na większą wartość koszyka – tłumaczy Ptaszyński.

W ramach walki z koronawirusem rząd wprowadza kolejne obostrzenia, które mają spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa oraz chronić zdrowie i życie społeczeństwa. Najnowsze regulacje premier Mateusz Morawiecki podał 31 marca. Część z nich dotyczy sklepów – m.in. od 2 kwietnia sklepy mają obowiązek zapewnienia jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk. Rząd zaleca, żeby również klient we własnym zakresie miał ze sobą rękawiczki.

Maciej Ptaszyński tłumaczy, że wprowadzone 31 marca zasady dodatkowo zaostrzające rygory profilaktyki walki z epidemią koronawirusa są zrozumiałe, natomiast stawiają bardzo poważne wyzwania przed handlowcami.

- Przede wszystkim chodzi o zapewnienie środków ochrony dla klientów, takich jak rękawiczki jednorazowe i płyny dezynfekcyjne. Niektóre sieci, co warto podkreślić, już wcześniej wprowadziły takie rozwiązania i zaopatrują swoich klientów w rękawiczki jednorazowe, które są dostępne przy wejściu do sklepów jak i udostępniają płyny dezynfekcyjne. Trzeba natomiast zwrócić uwagę, że dostępność tych produktów jest coraz bardziej ograniczona ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, zatem dobrą praktyką ze strony rządu byłoby wsparcie handlu - mówi wiceprezes PIH.