Handlowa Solidarność: 6 grudnia obroty w sklepach były niższe niż w innych dniach

Niedziela, 6 grudnia tego roku ma być handlową – napisano w projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który opublikowano na stronach RCL.

Handlowa Solidarność sprawdzała, jak 6 grudnia wyglądał ruch w sklepach. – Zbadaliśmy obroty w kilkunastu hipermarketach w całej Polsce, w sklepach mniejszego formatu oraz w butikach mieszczących się w galeriach handlowych. We wszystkich typach sklepów ruch był znacznie mniejszy, nie tylko w porównaniu do soboty, ale również do pozostałych dni poprzedzającego tygodnia. Np. w dwóch warszawskich hipermarketach obroty w niedziele były o 2/3 mniejsze niż w sobotę. Jeszcze gorzej było w butikach i sklepach z biżuterią oraz akcesoriami. W części z nich ruch w niedzielę był o 75 proc. mniejszy niż w sobotę – mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.

Przypomnijmy, w grudniu br. są przewidziane jeszcze dwie niedziele handlowe: 13 i 20.