Handlowy czwartek: Tesco przejęte przez Netto. Co się zmieni na rynku handlowym?

Kamienie milowe

Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bowiem brytyjska sieć hipermarketów i supermarketów Tesco, która działała w naszym kraju przez 25 lat, została założona przez Jacka Cohena, syna żydowskiego krawca pochodzącego z Łodzi, ale mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Nie poszedł on jednak w ślady ojca – od krawiectwa wolał handel. Po I wojnie światowej kupił stragan w Londynie, a 91 lat temu, czyli w 1929 roku uruchomił pierwszy sklep pod szyldem Tesco.

Przed wybuchem II wojny światowej jego sieć rozrosła się do 100 sklepów, a w 1947 roku zadebiutowała na londyńskiej giełdzie. W trakcie kolejnych dekad dynamicznie rozwijała się, awansując do grona globalnych graczy. Do Polski zawitała w 1995 roku. W szczytowym okresie swojej działalności w naszym kraju doszła do ponad 450 placówek.

– Przejęcie i integracja sieci HIT od grupy Dohle, za strategiczną cenę, wprowadzenie Tesco Club Card, błyskawiczne i szerokie wprowadzenie marki własnej Tesco w postaci „store brandu" z różnym pozycjonowaniem – począwszy od kolokwialnie zwanych „pasiaków" czyli Tesco Value, przejęcie sieci Leader Price, to kamienie milowe w rozwoju handlu w Polsce i rozwoju Tesco w naszym kraju – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Robert Krzak, niezależny ekspert EY, sektora Handlu i Produktów Konsumenckich.

Pod prąd

W drugiej dekadzie XXI wieku handel i nawyki konsumenckie w Polsce zaczęły się jednak mocno zmieniać. Konsumenci, początkowo zachwyceni możliwościami i ofertą hipermarketów, z czasem polubili mniejsze sklepy blisko ich miejsca zamieszkania.

Zdaniem Andrzeja Falińskiego, prezesa Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego na wyjście Tesco z Polski złożyło się wiele okoliczności, w tym postawienie na obniżony profil sklepów. – To w multiformatowym systemie jest bardzo trudnym wyzwaniem, w sytuacji, gdy nawet dyskonty zdecydowały o wprowadzeniu do swojej oferty produktów delikatesowych i wprowadziły nowoczesny layout uwiarygodniany strategiami omnichannelowym. Innymi słowy próbowano w Tesco płynąć pod wiatr, licząc na efekt „wyróżnij się lub zgiń”. Nie bardzo się to udało – tłumaczy ekspert rynku retail.

– Inne decyzje, które moim zdaniem przyspieszyły wyjście Tesco z Polski, to rezygnacja z tańszej w ekspansji franczyzy w średnich i mniejszych powierzchniach handlowych, co podrożyło ekspansję i dotrzymanie kroku wybuchowi procesu integracyjnego wśród handlu kupieckiego. Dodatkowo można było zaobserwować słabość zaplecza dla wejścia, skądinąd słusznego, e-commerce, co dało efekty bardziej wizerunkowe niż handlowe – dodaje.