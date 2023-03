Handel

Handlowy gigant "zadziera" z dostawcami. Chce pobierać opłaty za sprzedaż online

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 17-03-2023, 19:49

Dostawców Tesco w Wielkiej Brytanii poinformowano, że będą musieli uiścić nowe opłaty, gdy sieć będzie sprzedawała ich produkty online. To kolejna kontrowersja z udziałem lidera handlu na Wyspach, po tym jak prezes publicznie zasugerował, że niektóre firmy spożywcze mogą wykorzystywać inflację jako pretekst do podwyższenia cen bardziej niż to konieczne.

Tesco - dodatkowe opłaty od dostawców?; fot. shutterstock.com

Zdaniem Tesco nowe opłaty są niezbędne, aby pomóc sieci „ponieść koszty” obsługi większej liczby klientów dokonujących zakupów online. Dostawcy i eksperci rynkowi uważają, że posunięcie to jest „oburzające”.

Wśród dostawców mówi się o kosztach w wysokości 12 pensów (0,12 funta) za sztukę w przypadku markowych towarów i 5 pensów (0,05 funta) w przypadku produktów własnej marki, niezależnie od ceny.

Rządowy Arbiter ds. Kodeksu Spożywczego, który reguluje relacje między supermarketami a dostawcami, powiedział, że jest świadomy problemu i zwrócił się do Tesco z prośbą o wyjaśnienia.

Nie milkną echa po styczniowej wypowiedzi prezesa Tesco, który zasugerował, że niektóre firmy spożywcze mogą wykorzystywać inflację jako pretekst do podwyższenia cen bardziej niż to konieczne.

W nawiązaniu do planów wprowadzenia nowej opłaty Tesco i spięć sieci z dostawcami, eksperci obawiają się kolejnego epizodu pustych półek po wciąż niezażegnanym „kryzysie sałatkowym”.