Grupa H&M zwolni około 1500 osób. Zwolnienia są częścią planu cięcia kosztów, ogłoszonego przez szwedzką grupę modową we wrześniu.

Jedna z największych sieci handlowych - H&M - zamierza zwolnić 1500 pracowników/ fot. Shuttertock

H&M kontynuuje swój plan restrukturyzacji, zwalniając około 1500 pracowników. Chociaż firma nie ujawnia jeszcze, gdzie dokładnie nastąpią zwolnienia, mówi się, że dotknięci nimi pracownicy otrzymają pomoc w poczynieniu „kolejnego kroku”.

Restrukturyzacja w H&M

Szwedzki gigant modowy ogłosił we wrześniu plan cięcia kosztów, dzięki któremu grupa zamierza poprawić wydajność, zwłaszcza obniżyć koszty administracyjne i ogólne. CEO Helena Helmersson powiedziała, że ​​organizacja i wydatki firmy są bacznie monitorowane.

Zwolnienia i program naprawczy mają przynieść roczne oszczędności w wysokości 2 miliardów koron szwedzkich (ok. 180 milionów euro) począwszy od drugiej połowy 2023 roku. W obecnym czwartym kwartale, który trwa od 1 września do 30 listopada, H&M poniesie koszty restrukturyzacji w wysokości ponad 800 milionów koron szwedzkich.

Trzy ciężkie lata dla handlu

Niedawne analizy przeprowadzone przez Graydon i WPP Belgium wykazały już, że wielu sprzedawców detalicznych znajduje się obecnie w podobnej sytuacji i zmuszeni są zaciskać pasa. Ich rezerwy wyczerpują się po co najmniej trzech burzliwych latach, a dalsze wprowadzanie innowacji i rozwijanie biznesu staje się trudne.

Kłopoty H&M

Lata od 2019 roku były zarówno dla sklepów spożywczych jak i typu non-food czasem niezwykłym. Po czasie stałych wzrostów w branży detalicznej nastąpiła pandemia, która zwłaszcza uderzyła w sklepy non-food, a sieci z ubraniami, jak H&M, straciły na pandemii najwięcej. Do całości obrazu dochodzi jeszcze rosnąca inflacja i trendy zero-waste. Choć H&M próbuje wpisywać się ten trend, ale nieco zaprzecza to dotychczasowym działaniom sieci, która sprzedawała tzw. fast fashion, czyli ubrania robione tanim kosztem, tanie, szybko się niszczące i wymagające wymiany - czy to z powodu nowych trendów, czy jakości.

