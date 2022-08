Harry Potter nawiedza Lidla. W ofercie nie tylko szkolne akcesoria

Autor: inf. pras.

Data: 11-08-2022, 15:39

Sieć Lidl Polska przygotowała ofertę dla fanów Harry'ego Pottera. Czy dzięki produktom z serii Harry Potter powrót do szkoły będzie o wiele przyjemniejszy?

Harry Potter nawiedza Lidla. Szkolne akcesoria i nie tylko. fot. shutterstock

Harry Potter w Lidlu

Każdy rodzic mierzy się z koniecznością przygotowania prawdziwego, szkolnego niezbędnika. Oprócz plecaka pełnego książek i różnorodnych przyborów, dzieciom trzeba zapewnić również m.in. cieplejszą odzież. Dobrze, by zdobiły ją motywy z ulubionych książek i filmów.

Dlatego Lidl Polska wprowadza szeroką ofertę artykułów, nawiązujących wyglądem do serii książek o Harrym Potterze.

Od kiedy będzie dostępna kolekcja Harry Potter w Lidlu?

Wszystkie prezentowane produkty można kupić na stronie lidl.pl, a od czwartku 11.08 niektóre z nich znajdują się również w sklepach stacjonarnych.

Notes A5 z ołówkiem, 240 kartek, w linię - 29,99 zł / 1 szt.

Akcesoria szkolne Harry Potter w Lidlu

Od czwartku 11.08 do soboty 13.08 w sklepach sieci Lidl Polska dostępne są plecaki i piórniki w cenie 59,90 zł/ 1 zestaw. Rodzice mogą wybrać jeden z dwóch wariantów: czerwony tornister dla fanów Gryffindoru bądź zielony dla miłośników Slytherinu. W sklepach Lidl Polska pojawiły się również notesy w formacie A5, ozdobione motywami czterech domów Hogwartu. Notesy są sprzedawane razem z dopasowanymi kolorystycznie ołówkami (29,99 zł/ zestaw) i są dostępne jedynie w sklepach stacjonarnych.

Piżamy i bluzy Harry Potter w Lidlu

Na stronie sieci klienci znajdą więcej produktów ze wzorami nawiązującymi do Szkoły Magii i Czarodziejstwa – np. dwuczęściowe piżamy z długim rękawem, w cenie 39,90 zł za zestaw, a także pościel dziecięcą o wymiarach 140 x 200 cm (79,90 zł/ 1 zestaw). Wygodnym ubraniem do szkoły będzie bluzka z motywami z Harrego Pottera – do wyboru jest aż 8 wersji kolorystycznych! Cena za dwupak w rozmiarach od 122 do 164 cm to jedynie 49,90 zł. Rozrywkę po lekcjach zapewnią z kolei zestaw gier 3 w 1 (34,90 zł/ 1 szt.) oraz puzzle 3 w 1 (13,99 zł/ 1 szt.).