Hebe ma otwarte sklepy, ale i tak redukuje zespół i płace w centrali

Polmos Żyrardów przekazał 28 tys. litrów spirytusu do produkcji środków do dezynfekcji

Hebe jako drogerie są jednymi z nielicznych sklepów, które mogą prowadzić działalność zarówno przy ulicach jak i w centrach handlowych przez cały okres zamknięcia gospodarki, jako placówki zapewniające niezbędne produkty higieniczne.

- Rozumiemy, że są to trudne i wymagające czasy, ale patrząc jak z wielkim wysiłkiem wiele mniejszych firm, które na czas pandemii zostało całkowicie zamkniętych, walczy o to, aby utrzymać zespół i nikogo nie zwalniać – jesteśmy zbulwersowani i rozczarowani działaniami naszej firmy - piszą pracownicy w liście do redakcji dlahandlu.pl.

Gdy z jednej strony widzimy restauratorów, właścicieli małych sklepów, czy salonów fryzjerskich, którzy wychodzą z nowymi inicjatywami, aby ochronić ludzi – a z drugiej strony widzimy firmę z wielomilionowym kapitałem i rekordowymi obrotami do połowy marca, która po 4 tygodniach spadku – zwalnia ludzi, jesteśmy przerażeni jak niewiele dla naszej firmy znaczy człowiek - dodają.

W komentarzu spółki do tej sytuacji czytamy:

- Obecna sytuacja, związana z zagrożeniem epidemiologicznym, wywarła duży wpływ na gospodarkę, w tym na rynek usług i handel. Liczba klientów odwiedzających drogerie Hebe znacznie zmniejszyła się, powodując tym samym znaczący spadek obrotów w naszych sklepach - informuje firma.

