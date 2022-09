Anna Pawlak-Kuliga od 2018 roku zajmowała stanowisko prezesa sieci IKEA w Chinach.

Już wkrótce dołączy do globalnego zespołu kierowniczego IKEA jako Globalny Dyrektor Finansowy IKEA Retail w Group Ingka.

Pawlak-Kuliga oficjalnie pożegnała się już z chińskim zespołem IKEA.

- Doświadczanie nowej kultury, poznawanie wielu nowych wspaniałych ludzi, odkrywanie niesamowitego i niepowtarzalnego kraju - to jest bezcenne. Dziękuję wszystkim za otwartość, życzliwość i odwagę. I tak, Chiny zmieniły mnie na zawsze. Uważam, że każdy, kto chce zrozumieć świat, musi w życiu ominąć Chiny, na pewno nie jako turysta - napisała.

Anna Pawlak-Kuliga podsumowała też swoją czteroletnią kadencję w fotelu szefowej chińskiego oddziału IKEA.

- Rozpoczęliśmy transformację jako czysty cash and carry. Dziś jesteśmy prawdziwą firmą omnichannelową, dostępną dla całego rynku chińskiego poprzez różne miejsca spotkań offline i online: sklepy IKEA, projekty typu mix-use, pierwszy na świecie Store of Tomorrow, ikea.cn, IKEA APP, sklep Tmall, sklep Wechat, kanał TIK TOK, centrum obsługi klienta (z najlepszym na świecie zespołem sprzedaży zdalnej) oraz innowacyjne jednostki logistyczne. Wszystko zasilane przez nasze lokalne centrum rozwoju produktu i lokalne centrum cyfrowe. I z dostawą na ostatnią milę w kolorze zielonym. Teraz IKEA China dumnie wkracza w erę handlu społecznościowego i radykalnego zaangażowania. A to dopiero początek. Dzięki 13.000 utalentowanych współpracowników i liderów z Chin oraz wielu kolegom z całego świata na nowo zdefiniowaliśmy IKEA - podsumowała.