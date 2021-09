Hiszpan przez 3 miesiące nielegalnie mieszkał w centrum handlowym na Ukrainie

Hiszpan przez 3 miesiące nielegalnie mieszkał w jednym z centrów handlowych we Lwowie na Ukrainie - pisze w poniedziałek lwowski portal Zaxid.net, powołując się na lokalne służby migracyjne.

Autor: PAP

Data: 27-09-2021, 15:00

Policjanci i pracownicy państwowej służby migracyjnej wykryli obywatela Hiszpanii, który przez trzy miesiące nielegalnie mieszkał w jednym z centrów handlowo-rozrywkowych we Lwowie - podały służby, cytowane przez portal Zaxid.net (czyt. zachid).

Według nich w czerwcu służby w obwodzie zakarpackim podjęły decyzję o przymusowym powrocie mężczyzny do Hiszpanii, ponieważ przybył na Ukrainę nielegalnie, omijając przejścia graniczne. Nie jest znany cel jego przyjazdu do kraju - wskazano.

Mieszkał w centrum handlowym

Mężczyzna nie wrócił jednak do Hiszpanii, lecz udał się do Lwowa. Na początku mieszkał w podziemnym parkingu centrum handlowego, a później "przeprowadził się" do środka budynku - pisze serwis.

"Po raz pierwszy zauważyłem go jakoś w lipcu. Mężczyzna spokojnie, swobodnie siedział, nikogo nie zaczepiał, nie żebrał. (...) Dosyć wysoki, śniady i dosyć stylowo wyglądał. Zauważyłem, że zawsze był czysty. Kilka razy siedział w czarnych okularach, słuchał muzyki, coś robił w telefonie" - opowiedział portalowi mężczyzna, który często bywa w tym centrum handlowym.

Wobec Hiszpana sporządzono protokół administracyjny. Przewieziono go do punktu tymczasowego pobytu cudzoziemców, skąd ma być odesłany do ojczyzny.