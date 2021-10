Hiszpania: Koniec plastikowych opakowań dla owoców i warzyw

Hiszpania ma zamiar wprowadzić zakaz sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach od 2023 r. Rząd w Madrycie chce zachęcić w ten sposób obywateli do kupowania tych produktów luzem.

Autor: El Pais/portalspozywczy.pl

Data: 02-10-2021, 14:15

Hiszpania wprowadzi zakaz sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach od 2023 r. fot. shutterstock

Hiszpania zakazuje plastikowych opakowań dla owoców i warzyw

Sprzedaż owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach może zostać zakazana w hiszpańskich sklepach od 2023 roku. Taki zapis znalazł się w dekrecie przygotowywanym przez tamtejsze Ministerstwo Przemian Ekologicznych - informuje dziennik 'El Pais'.

Zakaz pakowania owoców i warzyw będzie dotyczył produktów ważących poniżej 1,5 kilograma. Rząd w Madrycie idzie w kierunku rozwiązań przyjętych we Francji, która wprowadzi analogiczne przepisy w 2022 roku.

Hiszpania: Owoce i warzywa bez plastiku, ale nie wszystkie

Lista produktów objętych nowymi przepisami zostanie ustalona przez hiszpańską Agencję ds. Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia.

Dekret przewiduje również zmuszenie władz na każdym szczeblu do instalowania fontann do picia w miejscach publicznych, wprowadzenia alternatyw dla napojów butelkowanych, a także do wycofania z dystrybucji jednorazowych kubków do picia na imprezach publicznych, począwszy od 2023 r.

Hiszpania - nowe wymogi recyklingu dla HoreKi

Jednym z głównych celów projektu dekretu jest zmniejszenie o połowę sprzedaży plastikowych butelek na napoje do 2030 r. oraz osiągnięcie do tego czasu 100 proc. recyklingu opakowań na rynku.

Hotele, restauracje i kawiarnie powinny używać butelek wielokrotnego użytku w 50 proc. już w 2025 r., a do 2030 r. w 60 proc. W przypadku piwa cele to odpowiednio 80 proc. w 2025 i 90 proc. w 2030. W przypadku napojów bezalkoholowych cele to 70 proc. i 80 proc.. Cele są znacznie mniej ambitne, jeśli chodzi o konsumpcję w gospodarstwach domowych. W tym przypadku tylko 10 proc. wszystkich opakowań po napojach powinno nadawać się do ponownego użycia do 2025 roku, a 20 proc. do 2030 roku.

Hiszpania, podobnie jak Polska, prowadzi debatę na temat wdrożenia systemu kaucyjnego. O ile organizacje ekologiczne wspierają ten kierunek, o tyle wprowadzeniu systemu sprzeciwia się krajowy potentat w produkcji opakowań firma Ecoembes.