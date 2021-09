Hiszpania: zakaz pakowania owoców i warzyw w plastikowe torby

Hiszpanie już nie będą mogli spakować świeżych produktów do jednorazowych foliówek w supermarketach. Rząd właśnie podjął zdecydowane kroki, dzięki którym kraj ma szansę ograniczyć nadmierną produkcję plastiku - czytamy na nowymarketing.pl.

Hiszpania chce ograniczyć nadmierną produkcję plastiku; fot. shutterstock.com

Ograniczenie zużycia plastiku

Na razie zakaz będzie dotyczył porcji o wadze poniżej 1,5 kg. Nie będzie natomiast obowiązywać produktów, które „mogą się zepsuć, jeśli są sprzedawane luzem".

Zakaz sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach w supermarketach wejdzie w życie w 2023 roku. Podobna zasada wejdzie w życie w przyszłym roku we Francji, która również dostosowuje krajowe prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Ekologia w Hiszpanii

Jednak to nie jedyna zmiana, która czeka hiszpańskich konsumentów. Rzecznik ministerstwa zdradził, że rząd w przyszłości planuje m.in. ograniczenie rozpowszechniania jednorazowych kubków do picia w trakcie wydarzeń publicznych, zainstalowanie fontann do picia czy wprowadzenie do sprzedaży zamienników napojów butelkowanych.