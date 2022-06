Hołownia porównał ceny w polskim i niemieckim dyskoncie. Apeluje o pomoc młodym

W tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, szczególną opieką należy objąć ludzi młodych – powiedział w czwartek w Szczecinie lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Polityk porównał także ceny w polskim i niemieckim dyskoncie przy granicy.

Ceny w sklepach przy polsko-niemieckiej granicy nie różnią się prawie wcale. Różnią się za to polskie i niemieckie pensje/ fot. Shutterstock

Podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia porównał ceny w niemieckim i polskim dyskoncie tej samej sieci. Jak wskazał, za te same "podstawowe" produkty po obu stronach granicy trzeba obecnie zapłacić podobną cenę.

W jego opinii są na to konkretne odpowiedzi. Przypomniał, że Polska 2050 apeluje o dołączenie do strefy euro.

Wprowadzenie euro dzisiaj w Polsce obniżyłoby w znaczący sposób raty kredytów, które płacimy, bo w strefie euro stopę procentową od sześciu lat mamy na poziomie zero. Wiadomo, że tam też jest inflacja i być może będzie się to zmieniać, ale porównajcie to z naszymi warunkami, w których dzisiaj jesteśmy - mówił.