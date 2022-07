I półrocze w Aldi: inwestycje w format 2.0. i współpraca z polskimi dostawcami

Autor: Olimpia Wolf

Data: 06-07-2022, 12:41

Wszystkie nowe sklepy Aldi otwierane od grudnia 2021 roku tworzone są w koncepcie 2.0. - z Agatą Biernacką, Kierownikiem Działu Komunikacji i PR rozmawia Olimpia Wolf.

Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR, fot. materiały prasowe

Minęło sześć miesięcy 2022 roku. To dobry czas na podsumowanie działalności sieci handlowych oraz na poznanie ich planów na kolejne półrocze.

Aldi stawia na nowy koncept 2.0. oraz na produkty od polskich dostawców, roślinne i ekologiczne.

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".

Aldi tworzy 800 nowych miejsc pracy

Olimpia Wolf: Jak rozwijała się sieć Aldi w pierwszym półroczu 2022 roku?

Agata Biernacka: W pierwszym półroczu otworzyliśmy osiem nowych sklepów zlokalizowanych w Lublinie, Szczecinie, Poznaniu, Mielcu, Bydgoszczy, Jaworze, Łowiczu i Krotoszynie. Łącznie planujemy w tym roku otwarcie 60 placówek oraz nowego centrum dystrybucji. W związku z tymi planami na przestrzeni całego roku stworzonych zostanie 800 nowych miejsc pracy, a na ich utworzenie przeznaczymy około 30 milionów złotych. Ponadto wszystkie nowe sklepy naszej sieci otwierane od grudnia 2021 roku tworzone są w koncepcie 2.0. Obecnie analizujemy zasadność stopniowego przekształcania pozostałych sklepów na ten koncept. Ostateczne decyzje zapadną do końca września tego roku.

Czym się charakteryzuje koncept 2.0.?

Nowy koncept 2.0 to bardziej widoczna i oznaczona strefa akcyjno-promocyjna, w której dostępne są artykuły czasowe, często unikalne i dostępne tylko w naszej sieci oraz produkty ze stałego asortymentu, w tym również te od światowych marek. W sklepach Aldi klienci znajdą także przestrzeń do odpiekania pieczywa oraz krajalnice. Strefa artykułów świeżych jest przesunięta w stronę wejścia do sklepu, gdzie znajdują się mięso, drób ryby oraz owoce i warzywa, w tym także te chłodzone. Nowa aranżacja jest ewolucją dotychczasowego standardu sklepów. Stawiając klientów w centrum naszych działań, analizujemy ich oczekiwania, testujemy nowe rozwiązania w sklepach i badamy ich efekty. Staramy się być o krok do przodu, bo oczekiwania klientów zmieniają się dość dynamicznie.

Aldi stawia na polskich dostawców

Co nowego pojawiło się w asortymencie sieci?

Poszerzamy ofertę produktów świeżych, produktów vege i bio. W naszych sklepach można znaleźć coraz więcej produktów pochodzących od polskich dostawców – są one dostępne zarówno w ofercie stałej jak i w ofertach czasowych. Od kilku lat współpracujemy w tym zakresie z Europejską Siecią Dziedzictwa Kulinarnego, by wspólnie promować regionalną żywność opartą o lokalne i tradycyjne wyroby. Prawie 50% produktów marek własnych Aldi produkowanych jest w Polsce. Podobnie jest z sezonowymi warzywami i owocami, które dostarczamy do sklepów od lokalnych plantatorów i sadowników. Staramy się także dopasowywać ofertę do pory roku. W sezonie letnim klienci chętnie przychodzą do naszych sklepów po lody rożki, na patyku, w kubełkach i lodowe kanapki, a do tego wyselekcjonowane słodycze. Popularnością cieszą się sery na grilla, zsiadłe mleko, ayran i kefir w kategorii nabiał, chłodniki, letnie sałatki i pierogi w kategorii dań gotowych, a do tego mięsa, wędliny i ryby w marynatach i przyprawach na grilla. Uzupełnieniem oferty jest letnia selekcja napojów i piw oraz akcesoria ogrodowe i kuchenne. Przypomne też, że względu na rosyjską agresję na Ukrainę podjęliśmy decyzję o wycofaniu produktów rosyjskich i białoruskich z naszego asortymentu.

W mijającym półroczu wprowadziliśmy do asortymentu kosmetyki marki własnej OMBRA SUN – krem przeciwsłoneczny oraz spray do opalania; oba w dwóch wariantach z filtrem SPF (Sun Protection Factor) 30 oraz 50. Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy ofertę akcesoriów i sprzętu sportowego, gier i zabawek oraz ubranek z certyfikowanej bio bawełny. W promocjach czasowych obecne były także zabawki z bioplastiku produkowanego z trzciny cukrowej , czy sprzęt marki Acer i Toshiba.