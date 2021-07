ID Logistics przedłuża umowę z Auchan

ID Logistics, operator specjalizujący się w zarządzaniu projektami logistycznymi w ramach kompleksowych łańcuchów dostaw, przedłużył umowę z siecią handlową Auchan Retail Polska na zarządzanie centrum dystrybucyjnym w Mszczonowie. Firmy planują równocześnie rozszerzenie zakresu współpracy, a już teraz w magazynie wdrożono innowacyjne i dedykowane rozwiązania zwiększające efektywność i wydajność obsługi magazynowej.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 26-07-2021, 13:20

Centrum dystrybucyjne Auchan w Mszczonowie operacyjnie uruchomione zostało w 2015 roku. Ponad 300-osobowy zespół ID Logistics odpowiada za kompleksową obsługę magazynową i zaopatrzenie sklepów następujących formatów: hipermarkety, supermarkety, franczyzowe i Auchan Direct w północnej części Polski. W magazynie BTS obsługiwany jest szeroki asortyment artykułów spożywczych (nie wymagających temperatury kontrolowanej) oraz przemysłowych (m.in. chemiczne, kosmetyki, środki czystości).

- Nowa formuła naszej współpracy to przede wszystkim wsparcie realizacji naszej strategii biznesowej, czyli rozwoju i obsługi różnych formatów sieci, w tym również sklepów franczyzowych i e-commerce. W ramach przedłużenia naszej współpracy będziemy nie tylko dostosowywać, ale też wprowadzać nowe procesy operacyjne – mówi Piotr Dopierała, dyrektor Logistyki i Supply Chain Auchan Retail Polska.

- Cieszymy się, że nasz strategiczny i długoletni klient, firma Auchan Retail Polska, ponownie nam zaufał i to właśnie z naszym zespołem będzie rozwijać swój biznes. Już teraz, wspierając realizację planów Auchan na polskim rynku, planujemy rozszerzenie zakresu współpracy i wdrożenie kolejnych, innowacyjnych rozwiązań pod kątem zwiększenia wydajności obsługi różnych kanałów sprzedaży - mówi Dominik Greta, dyrektor centrum dystrybucyjnego w Mszczonowie.

Nowe rozwiązania zwiększą efektywność obsługi

W mszczonowskim centrum dystrybucji ID Logistics przygotowuje dedykowane rozwiązania zwiększające efektywność obsługi oraz bezpieczeństwo i ergonomię pracy. Należy do nich Watch Out (ostrzegawczy system sygnalizacji świetlnej LED) i Clean Picker (mobilne stanowisko pracy do naprawy uszkodzonych opakowań). Obecnie prowadzone są też prace nad wdrożeniem systemu sygnalizacji optycznej do wsparcia procesów zamknięcia pełnych palet w przepływie cross dockingowym i put-to-light do monitorowania zamówień w procesie preparacji.

Mszczonowskie centrum dystrybucji Auchan w liczbach

Powierzchnia mszczonowskiego centrum dystrybucji Auchan wynosi ponad 47 tys. mkw., z czego 44 tys. mkw. stanowi część magazynowa, w której do składowania towarów przygotowanych zostało 54 tys. miejsc paletowych. Obiekt ma 65 bram przeładunkowych. Centrum działa zgodnie z restrykcyjnymi normami jakości, certyfikowane zgodnie z wymogami CID (Wewnętrzny System Jakości ID Logistics) oraz IFS (International Food Standard).