W 1998 roku w Krakowie otwarto pierwszy w południowej Polsce Dom Meblowy IKEA. Wydarzenie budziło olbrzymie emocje. Klienci rozbijali namioty przed sklepem, a kolejka do wejścia zaczęła ustawiać się już o 4:00 w nocy. Z okazji 25. urodzin IKEA Kraków pokazała archiwalne zdjęcia z pierwszych miesięcy funkcjonowania. Przez cały miesiąc dostępne są też specjalne oferty pod hasłem „My mamy urodziny, ale to Ty dostajesz prezenty”.

IKEA Kraków ma już 25 lat. Pracownicy wspominają początki

Wspomnienia z lat dziewięćdziesiątych

Pod koniec lat 90-tych w domach wciąż królowały jeszcze masywne i ciemne meble oraz rozłożyste komplety wypoczynkowe. Nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania oraz barwne dodatki proponowane przez IKEA wzbudzały więc żywe zainteresowanie. Na otwarcie IKEA do Krakowa zjechały tłumy klientów z ówczesnych województw krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, a nawet rzeszowskiego czy kieleckiego. Warto przypomnieć, że rok 1998 był ostatnim, w którym obowiązywał podział administracyjny Polski na 49 województw.

- Przygotowaliśmy wiele atrakcji. Największym hitem okazała się jednak darmowa sofa dla pierwszego klienta. Niektórzy, aby nie przegapić okazji, już 3 dni wcześniej rozbili przed sklepem namioty. Przez cały okres oczekiwania serwowaliśmy im darmowe posiłki z zamkniętej jeszcze restauracji – wspomina Magdalena Gorecka-Przepolska, Specjalista ds. Marketingu, IKEA Kraków (pracuje w sklepie od 1998 roku).

IKEA Kraków 1998-1.jpg

Szał na ręczniki i akcesoria

Dziś IKEA Kraków ma 27 397 mkw. i oferuje ponad 11 tys. produktów. W 1998 roku sklep był jednak o wiele mniejszy. Na powierzchni 11 tys. mkw. dostępnych było zaledwie 6 tys. artykułów. Jednak, jak na tamte czasy, oferta była imponująca. Ludzie byli ciekawi skandynawskich rozwiązań i otwarci na odrobinę szwedzkiego designu w swoich domach.

Słowo „odrobina” nie zostało tu użyte przypadkowo. W 1998 roku większość klientów wpadało do IKEA raczej pooglądać niż kupić meble. Z półek błyskawicznie znikały za to akcesoria, takie jak garnki, sztućce oraz charakterystyczne masywne szklanki i kubki, które do dziś goszczą w wielu barach mlecznych. Ogromną popularnością cieszyły się też ręczniki sprzedawane na wagę i kultowe już dziś (i cały czas produkowane w Polsce) stoliki LACK.

IKEA Kraków 1998-1.jpg

IKEA Kraków świętuje 25 lat

IKEA otworzyła swój sklep w Krakowie dokładnie 19 sierpnia 1998 roku. 25 lat obecności w stolicy Małopolski marka postanowiła świętować jednak nieco później. Urodzinowe atrakcje i oferty dostępne są przez cały październik 2023 r. Akcji towarzyszy hasło „My mamy urodziny, ale to Ty dostajesz prezenty”. Odwiedzający IKEA Kraków już przy wejściu zabierani są w sentymentalną podróż w czasie. Przy ruchomych schodach powstało wnętrze stylizowane na pokój dzienny z końca lat 90-tych.

